Denizlerde, en çok Omega3’ün bulunduğu palamut bolluğu

Denizlerde palamut bolluğu devam devam ediyor. kilosu 50 ile 70 liraya satılan palamut, tüketicilerin en çok tercih ettiği balıklar arasında yer alıyor. Uzmanlar da en çok Omega3’ün bulunduğu palamuta işaret ederken Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı da “Halkımız palamutu çok seviyor. Çünkü tutulması ve yemesi çok kolay” dedi.

Son dönemlerde Türkiye denizlerinde balık tezgahlarındaki palamut bolluğu devam ediyor. Kilosu 50 ile 70 liraya satılan palamut, tüketicilerin en çok tercih ettiği balıklar arasında yer alıyor. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, 41 gündür insanların balığa ve özellikle palamuta doyduğunu ifade etti. İçinde bol miktarda Omega3 barındıran palamutun, çocukların kemiklerini geliştirdiğini, yaşlıların kan dolaşımını hızlandırdığını söylerken, “Her yerden rahatça alınabilen, yan etkisi olmayan bir ilaç. Omega3, palamut ve hamsidir. Yıpranan dokuları onarıyor ve içinde katkı maddesi yok” ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili konuşan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı, “ Bazı gıdaların değerini bilemiyoruz. Bunun en önde gelenlerinden biri de balıktır. Balığın anlamı çok önemli. Anne sütü ile eşdeğer ve içinde katkı maddesi yok. Denizlerimiz çok önemli çünkü biz hiçbir emek sarf etmeden oltamızı atıyoruz ve bize balık veriyor. Denizlerimiz bizim tükenmeyen madenlerimiz, ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır. Edirne’den Kars’a Türkiye 41 gündür balığa, palamuta doydu” dedi.

“41 gündür palamut avcılığı devam ediyor”

Balığın insan üzerindeki yararlarından bahseden Balcı, “ Hamsiyi halkımız fakir gıdası olarak görüyor ama hamsi fikir gıdasıdır. Çocukların kemiklerini geliştiriyor. Yaşlıların kan dolaşımını hızlandırıyor. Balık çok önemli hele ki palamut çok daha önemlidir. 41 gündür palamut avcılığı devam ediyor. Balıkçılarımız başka balık tutmamaya gayret gösteriyor çünkü palamutun tutulması kolay, yemesi kolay ve halkımız palamutu çok seviyor. Bunun devam edip etmemesi kısmettir. Balıkçılar, ‘rastgele’ derler. İnşallah rast gelir çünkü balık yerini severse bulunduğu yerde kalır. Halk olarak denizi değersizmiş gibi görüyoruz. Denizlerimiz kirleniyor. Denizlerimizi kirletirsek bile onun çaresini bulalım. Bu da arıtma sistemleridir. Denizlerimiz tükenmeyen madenlerimizdir. Bir palamut bir milyon adet yumurta yapıyor. Biz ona su vermiyoruz, yem vermiyoruz. Sadece tutuyoruz ve bitmiyor. Yumurtalarla birlikte kendi yemlerini kendileri üretiyor. Bundan tükenmeyen madenlerimiz olur mu?”diye konuştu.

“Profesörler, hastalara balık öneriyor”

Özellikle hamsi ve palamutta bulunan Omega3’ün faydalarına değinen Kenan Balcı, “Profesörlerimiz, tüm hastalara balık öneriyor ama reçetenin içinde palamut yazmıyor. Her yerden rahatça alınabilen, yan etkisi olmayan bir ilaç. Omega3 palamut ve hamsidir. Yıpranan dokuları onarıyor ve içinde katkı maddesi yok. 1 kilo 100 gramlık, 950 gramlık palamut, 55 ile 70 lira arası değişiyor. Çocuklarımıza doya doya yedirelim” ifadelerini kullandı.