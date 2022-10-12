Denizlerde en çok Omega 3’ün bulunduğu palamutta bolluk

Denizlerde palamut bolluğu devam ediyor. En çok Omega 3’ün bulunduğu balıklardan olan palamudun tanesi 50 ile 70 liraya satılırken, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu balıkçı Kenan Balcı, “Halkımız palamudu çok seviyor. Çünkü tutulması ve yemesi çok kolay” dedi.

Son dönemlerde Türkiye denizlerinde balık tezgahlarındaki palamut bolluğu devam ediyor. 1 kiloyu aşan ve tanesi 50 ile 70 liraya satılan palamut, tüketicilerin en çok tercih ettiği balıklar arasında yer alıyor. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu balıkçı Kenan Balcı, 41 gündür insanların balığa ve özellikle palamuda doyduğunu ifade etti. İçinde bol miktarda Omega 3 barındıran palamudun çocukların kemiklerini geliştirdiğini, yaşlıların kan dolaşımını hızlandırdığını söyleyen Balcı, “Her yerden rahatça alınabilen, yan etkisi olmayan bir ilaç Omega 3; palamut ve hamsidir. Yıpranan dokuları onarıyor ve içinde katkı maddesi yok” ifadelerini kullandı.

Balcı, “Bazı gıdaların değerini bilemiyoruz. Bunun en önde gelenlerinden biri de balıktır. Balığın anlamı çok önemli. Anne sütü ile eşdeğer ve içinde katkı maddesi yok. Denizlerimiz çok önemli, çünkü biz hiçbir emek sarf etmeden oltamızı atıyoruz ve bize balık veriyor. Denizlerimiz bizim tükenmeyen madenlerimiz, ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır. Edirne’den Kars’a Türkiye 41 gündür balığa, palamuda doydu” dedi.

“41 gündür palamut avcılığı devam ediyor”

Balığın insana yararlarından bahseden Balcı, “Hamsiyi halkımız fakir gıdası olarak görüyor ama hamsi fikir gıdasıdır. Çocukların kemiklerini geliştiriyor. Yaşlıların kan dolaşımını hızlandırıyor. Balık çok önemli, hele ki palamut çok daha önemlidir. 41 gündür palamut avcılığı devam ediyor. Balıkçılarımız başka balık tutmamaya gayret gösteriyor, çünkü palamudun tutulması kolay, yemesi kolay ve halkımız palamudu çok seviyor. Bunun devam edip etmemesi kısmettir. Balıkçılar, ‘rastgele’ derler. İnşallah rast gelir, çünkü balık yerini severse bulunduğu yerde kalır. Halk olarak denizi değersizmiş gibi görüyoruz. Denizlerimiz kirleniyor. Denizlerimizi kirletirsek bile onun çaresini bulalım. Bu da arıtma sistemleridir. Denizlerimiz tükenmeyen madenlerimizdir. Bir palamut bir milyon adet yumurta yapıyor. Biz ona su vermiyoruz, yem vermiyoruz. Sadece tutuyoruz ve bitmiyor. Yumurtalarla birlikte kendi yemlerini kendileri üretiyor. Bundan başka tükenmeyen madenlerimiz olur mu?” diye konuştu.

“Profesörler, hastalara balık öneriyor”

Özellikle hamsi ve palamutta bulunan Omega 3’ün faydalarına değinen Kenan Balcı, “Profesörlerimiz, tüm hastalara balık öneriyor ama reçetenin içinde palamut yazmıyor. Her yerden rahatça alınabilen, yan etkisi olmayan bir ilaç Omega3; palamut ve hamsidir. Yıpranan dokuları onarıyor ve içinde katkı maddesi yok. 1 kilo 100 gramlık, 950 gramlık palamut, 55 ile 70 lira arası değişiyor. Çocuklarımıza doya doya yedirelim” ifadelerini kullandı.