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Denizin tadını Ukraynalı turistler çıkarıyor

Muğla’nın gözde turizm merkezlerinden olan Marmaris’te denizin ve sıcak havanın tadını kısıtlamadan muaf turistler çıkarıyor.

Genel 08.05.2021, 14:22
Denizin tadını Ukraynalı turistler çıkarıyor

Muğla’nın gözde turizm merkezlerinden olan Marmaris’te denizin ve sıcak havanın tadını kısıtlamadan muaf turistler çıkarıyor.

Sayılı otellerin açık olduğu Marmaris’te çoğunluğu Ukraynalı olan turistler havuz kenarlarında plajlarda sıcaklığı 38 dereceyi bulan güneşin keyfini sürüyor.

Ukraynadan gelen turistler ‘’ Marmaris çok güzel, aşımızı olduk geldik turizm umarım çok güzel geçer ‘’ diye konuştular.

Turizmciler Haziran ayını beklediklerini şimdilik 3’te 1 kapasite ile çalıştıklarını belirttiler.
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