Denize düşen kadın ekipleri harekete geçirdi
28 YAŞINDAKİ Ö.D. İSİMLİ KADININ SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Zonguldak’ta gece saatlerinde bir kadının denize düştüğü ihbarını alan ekipler Liman Caddesi mevkisine hareket etti. Genç kadın; liman arkası mevkisinde denizden çıkartıldı. Olay yerindeki iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay gecenin ilerleyen saatlerinde Liman Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre 28 yaşındaki Ö.D. isimli kadının liman arkası mevkisinde denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na getirilen Ö.D. isimli kadın ile olay yerinde bulunan 40 yaşındaki H.E. isimli vatandaş ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen Ö.D. ve H.E.’nin hastanedeki tedavileri sürüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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