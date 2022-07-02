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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için köprüler mavi renge büründü

İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mavi renkle aydınlatıldı.

Genel 02.07.2022, 01:17
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için köprüler mavi renge büründü

İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mavi renkle aydınlatıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul’un simge yapılarından FSM Köprüsü, akşam saatlerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle mavi renge büründü.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

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