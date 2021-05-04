Deniz suyu korozyonuna karşı fore kazık önlemi

Rize’de deniz suyunun korozyona uğratması nedeniyle yıkılan binaların yerine yapılacak yeni yapıların öncesinde zemini sağlamlaştırmak ve deniz suyu korozyonunu önlemek için toplamda bin 797 adet fore kazık çakılacak.

Rize’de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve 15 yılı aşkın süredir ise yıkımı konuşulan Belediye Blokları kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında geçtiğimiz aylarda yıkıldı. Yıkılan binaların yerine ise yapılacak yeni bloklar için ince elenip sık dokunuyor. Önceki yapılar gibi yapılacak binalarında deniz suyundan etkilenmemesi için alanda adeta fore kazık seddi örülüyor.

İnşaat alanının şantiye Şefi Mustafa Arslan en kısa sürede zemini kurutup temel çalışmalarına başlamak istediklerini dile getirdi. Arslan “18 bin 800 metrekare alanın üzerinde, dış çevrelere 120 santimetre çağında içsel çalışmamız var. Sert zemini bulup 3,5-4 metre soketliyoruz. Daha sonra bunların arkasına jet grout dediğimiz yöntem ile iyileştirmelerini yapıyoruz. Tamamen amacımız buradaki suyu kesmek. Bu işlemlerin ardından da kiriş başlığımız var, onu yapacağız. Daha sonra da 2,5 metre derinliğinde ankraj işlemi yapılacak. Sonrasında da alanımız kurutulduktan sonra yeni temel atma işlemimizi gerçekleştireceğiz. Bunun için de bütün çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Dış iç sahalarda 561 tane, içeride ise bin 236 tane de temel altına yapılacak fore kazığımız var. Allah nasip ederse inşallah en kısa sürede bunları bitirip temel çalışmalarımıza başlayacağız” ifadelerini kullandı.