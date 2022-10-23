Deniz Kuvvetlerinin mayınlara karşı başarılı mesaisi sürüyor

Karadeniz’de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası maksadıyla deniz karakol uçakları, Tuzla sınıfı karakol gemileri ve mayın avlama gemileri bugüne kadar toplam 3 bin 917 saat seyir ve bin 131 saat uçuş gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Karadeniz’de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası çerçevesinde alınan yoğun tedbirler başarıyla uygulanmaya devam ediliyor. Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte söz konusu tehdidin ortaya çıkmasının hemen ardından 18 Mart’ta yayımlanan NOTMAR ile denizciler uyarılmış, bununla birlikte Batı Karadeniz’de deniz karakol uçağı, helikopter, insansız hava aracı (İHA) ile havadan mayın avlama gemisi ve karakol gemileri ile denizden olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli olarak mayın gözetleme faaliyetlerine başlanmıştı. İstanbul Boğazı elektro optik gözetleme sistemleri ile gözetlenirken, mayın tespiti halinde imha etmek üzere Sualtı Savunma (SAS) Timleri yüksek hazırlık durumuna geçirilmişti. Karadeniz’de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası maksadıyla deniz karakol uçakları, Tuzla sınıfı karakol gemileri, mayın avlama gemileri ile mayın gözetleme faaliyetleri sürüyor. Bugüne kadar mayın gözetleme faaliyetleri çerçevesinde toplam 3 bin 917 saat seyir ve bin 131 saat uçuş gerçekleştirildi. Gözetleme faaliyetleri Romanya ve Bulgaristan Deniz Harekat Merkezleri ile koordine edilirken, gerekli bilgi paylaşımının da yapıldığı belirtildi.

SAS Timleri dört mayın imha etti

26 Mart’ta İstanbul Boğazı girişinde, 28 Mart’ta İğneada ve 6 Nisan’da Kefken açıklarında tespit edilen toplam 3 adet mayın SAS Timleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Son olarak 19 Ekim’de Kırklareli Kıyıköy açıklarında tespit edilen bir mayın daha SAS Timleri tarafından imha edildi.