Deniz Harp Okulu öğrencileri Çanakkale’de

İleri deniz eğitimleri devam eden 302 Deniz Harp Okulu öğrencisi Çanakkale’ye geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa ve TCG Sokullu Mehmet Paşa okul gemilerinde İstanbul Tuzla’dan yola çıkan ileri deniz eğitimleri devam eden 2’nci sınıf 302 Deniz Harp Okulu öğrencisi, Karadeniz Ereğli liman ziyareti sonrası Çanakkale’ye geldi. Öğrenciler, boğaz geçişi sırasında Çanakkale’yi "çimariva selamı" ile selamladı. Çanakkale’de Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Volkan Salih Eser tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.