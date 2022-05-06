Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 50’nci yıl dönümünde, Ankara’da Karşıyaka Mezarlığı’ndaki mezarlarının başında anıldı.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 50’nci yıl dönümünde, Ankara’da Karşıyaka Mezarlığı’ndaki mezarlarının başında anıldı. 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı’ndaki mezarları başında anma törenleri yapıldı. İdamlarının 50’nci yıl dönümünde mezarların başında düzenlenen anma törenlerine siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin üyeleri ile diğer vatandaşlar katıldı.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı anmak üzere mezarlığa gelen vatandaşlar, slogan attı ve Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın mezarlarına karanfiller bıraktı.

Mezarlığa gruplar halinde alınan vatandaşlar, mezar başına karanfil bırakırken, diğer yandan çevik kuvvet ekipleri de mezarlık çevresinde güvenlik önlemi aldı.