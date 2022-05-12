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Deniz Aslanı 2022 selamlama geçişi ile sona erdi

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde düzenlenen Deniz Aslanı 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, selamlama geçişi ile sona erdi. Tatbikatı izleyen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Komşularınız denizde yakaladığı göçmenleri acımasızca suya atabiliyorsa, onların hayati tehlikelerini hiçbir şekilde düşünmeden geri itebiliyorsa ya da kışın dondurucu soğuklarında onları çırılçıplak soyup ormanlara atabiliyorsa bizim güçlü devlet olmamız, sahip olduğumuz medeniyet değerlerimiz o insanlara elimizi uzatmayı ve onları kurtarmayı hem insanlık hem de vicdan borcu olarak önümüze bir görev olarak getiriyor" dedi.

Genel 12.05.2022, 19:11 12.05.2022, 20:18
Deniz Aslanı 2022 selamlama geçişi ile sona erdi

Sabahın erken saatlerinde başlayan Deniz Aslanı 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nda arama kurtarma tatbikatlarının sona ermesinin ardından tatbikata iştirak eden uçar ve yüzer unsurlar, sancak gemisi TCSG Umut’u selamladı. Tatbikatı gururla izlediklerini ifade eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Hem her türlü doğal afete çok açık bir coğrafyada yaşıyor olmamız hem de özellikle son yıllarda yaşadığımız düzensiz göç hadiseleri, bizim bu tür arama ve kurtarmalara her zaman devletimizin bütün unsurları ile hazır olmamızı zorunlu kılıyor. Hem orman yangınlarında hem depremlerde hem sel felaketlerinde arama kurtarma faaliyetlerinde bütün unsurlarımızın tam bir uyum içerisinde çalışmasını sağlamamız lazım. Dünyanın özellikle son yıllarda artan şekilde yaşadığı göç dramları karşısında sizin komşularınız denizde yakaladığı göçmenleri acımasızca suya atabiliyorsa, onların hayati tehlikelerini hiçbir şekilde düşünmeden geri itebiliyorsa ya da kışın dondurucu soğuklarında onları çırılçıplak soyup ormanlara atabiliyorsa bizim güçlü devlet olmamız, sahip olduğumuz medeniyet değerlerimiz o insanlara elimizi uzatmayı ve onları kurtarmayı hem insanlık hem de vicdan borcu olarak önümüze bir görev olarak getiriyor. Biz de bu görevlerimizi hem vatandaşlarımıza karşı hem ölümle burun buruna kalmış insanlara karşı, hiç kimsenin dinine ve rengine bakmaksızın, onları hiçbir ayrıma tabi tutmaksızın kurtarmak ve Cenab-ı Allah takdir ettiği kadar nefes almalarına yardımcı olmak üzere sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerimiz, olağanüstü bir gayretle bütün insanlığa insanlık dersi verircesine çok büyük fedakarlıklarla her yıl binlerce canı kurtarıyor. Bu görevlere hazır olmalarının en etkin yolu da bu tür tatbikatları sıklıkla ve hep birlikte yapabilmemiz" diye konuştu.

"Göçmen hayatlarının korunması konusunda tüm dünyaya örnek olacak şekilde büyük bir gayret ve hassasiyet gösterilmektedir"

Bulunduğumuz coğrafyada deniz yolu ile gerçekleşen göç olaylarının son yıllarda oldukça arttığını hatırlatan Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir de, “Bu durum, yaşanacak can kayıplarını engellemek üzere denizde arama kurtarma yapan tüm ülkelerin arama kurtarma teşkilatlarını hızlı, etkin ve sürekli hazır halde olmaya zorlamaktadır. Ülkemiz, Covid-19 salgınının tüm şartları zorlaştırdığı son 2 yılda da üzerine düşen sorumluluğu büyük bir kararlılıkla yerine getirerek denizde hayat kurtarmaya devam etmiştir. Küresel bir sorun haline gelen göç olaylarında göçmen hayatlarının korunması konusunda tüm dünyaya örnek olacak şekilde büyük bir gayret ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk arama kurtarma bölgesinde 7 gün 24 saat görev yapabilen arama kurtarma unsurlarımızın başarı ile gerçekleştirdiği bu tatbikat, arama kurtarma teşkilatının ve kurumlarının sahip olduğu üst seviyedeki koordinasyonun ve etkinliğin göstergesidir” dedi.

“Kamuoyunun gözleri önüne serdi”

Tümamiral Kendir, “Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nı bugün başarı ile tamamlamış bulunuyoruz. Bugün başarı ile icra ettiğimiz tatbikat, Türk arama kurtarma bölgesinde her türlü deniz ve hava şartında, 7 gün 24 saat süre ile arama kurtarma faaliyeti icra edilebileceğini ulusal ve uluslararası kamuoyunun gözleri önüne sermiştir. Ülkemizin arama kurtarma teşkilatı içerisinde yer alan tüm kurumları, denizlerimizde oluşabilecek tehlike durumlarına karşı hazırlıklı olmak ve hızlı reaksiyon göstermek üzere sürekli olarak imkan ve kabiliyetlerini geliştirmektedir” ifadelerini kullandı.

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