Deneyap Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavı Beyoğlu’nda yapıldı

İstanbul’da 4. faz kapsamında açılmış olan Çemberlitaş Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesine öğrenci seçme seçimi için uygulama sınavı yapıldı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Bugün 42 farklı ilimizde 23 bin öğrencimiz bu sınavlara girdi. Bu 23 bin öğrencimizden 8 bin 300’ü bu uygulamalı sınavdan sonra seçilerek 3 yıl boyunca özel eğitime tabi tutulacak” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliği ile başlatılan Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için İstanbul’da e-sınavı geçen öğrencilere yönelik uygulama sınavı gerçekleştirildi. İstanbul’da 4. faz kapsamında açılan Çemberlitaş Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesine öğrenci kabulü için uygulanan iki aşamalı seçme sürecinin ilk sınavı, e-sınav olarak yapılmıştı. E-sınavı geçen ve uygulama sınavına katılma hakkı kazanan 2 bin 856 aday Beyoğlu Hasköy’de uygulama sınavına katıldı. Sınavdan önce T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız öğrencilerle tek tek ilgilenip hatıra fotoğrafı çektirdi. Sınavın bu yılki teması “Çevre Dostu Yük Gemisi” olarak belirlendi. Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirileceği proje için ter döken öğrenciler sınavda, 120 dakika boyunca teknoloji uygulamaları yaptı.

“23 bin öğrencimizde 8 bin 300 bu uygulamalı sınavdan sonra seçilerek 3 yıl boyunca özel eğitime tabi tutulacak.”

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Deneyap teknoloji atölyeleri burada geleceğin teknoloji yıldızları yetişiyor. Türkiye Teknoloji Vakfı olarak 2017 yılından bu yana uyguladığımız bir eğitim programı ve her yıl katlanarak büyüyen bir program. Bu sene Türkiye çapında 410 bin öğrencimiz Deneyap Teknoloji Atölyelerin başvurdu. Bizim hedefimiz 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyeleri açmaktı. Tüm illerimiz yarmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile bir protokol yaparak herkes bunu paydaşı oldu. Bugün 42 farklı ilimizde 23 bin öğrencimiz bu sınavlara girdi. Bu 23 bin öğrencimizden 8 bin 300’ü bu uygulamalı sınavdan sonra seçilerek 3 yıl boyunca özel eğitime tabi tutulacak. Bu eğitim kapsamında yazılım, kodlama gibi geleceğin teknoloji alanlarında önemli eğitimler yapılacak. Bu eğitimlerle birlikte öğrenciler takımlar kuracak. Kurdukları takımlarla Ulusal ve Uluslararası yarışmalara katılacaklar. Böylelikle geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlayan çok güzel program” dedi.

“Beyoğlu’nda 700 bu sınavlarda ter döküyorlar”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Türkiye’de İHA’lar, SİHA’larla gündeme geldiler. Deneyap robotik, yazılım, kodlama, gibi alanlarda çocuklarımız becerilerini hünerlerini bütün gayretlerini ortaya koyuyorlar. Beyoğlu’nda atölyelerimizde yetişiyor. Türkiye’nin dört bir yanında T3 Vakfı himayesinde 410 bin gencimiz deneyap sınavlarına hazırlandı. İstanbul’da 3 bin 500 Beyoğlu’nda 700 bu sınavlarda ter döküyorlar. Jüriye yaptıkları eserleri sunuyorlar. Jüri yaptıkları değerlendirme başarılı olan çocuklara okullarda bu eğitimlerden geçecekler” şeklinde konuştu.