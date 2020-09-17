Denetime çıkan Vali, kurallara uymayanları uyardı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kilimli ilçesinde Covid-19 denetimleri gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşa kuralları hatırlatan Vali Tutulmaz, maskesi düşen ve kemer takmayan taksi sürücüsünü uyardı. Vali Tutulmaz, kuralları hatırlattığı sürücüye “Bir dahakine ceza yersin” dedi.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde gerçekleştirilen korona virüs denetimleri kapsamında Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, beraberindeki yöneticiler ile birlikte Kilimli ilçesinde denetimlerde bulundu. Vali Tutulmaz ve beraberindekiler ilçede ana cadde ve halk pazarında denetimlerde bulundu.

Vali Mustafa Tutulmaz’ın halk pazarında eldiven takması için uyardığı esnafı gören diğer esnaflar da eldiven taktı. İlginç diyalogların yaşandığı denetimlerde bir taksi sürücüsünü durduran Vali Mustafa Tutulmaz, aracın dezenfekte edilip edilmediğini sordu. Sürücüye maskesini değiştirmesi gerektiğini söyleyen Tutulmaz, “Masken artık özelliğini yitirmiş. Gevşemiş. Maskeni değiştir. Ayrıca emniyet kemeri de takmamıştın” dedi. Sürücünün duraktan yeni çıktığını söylemesi üzerine “Maskeni değiştir, kemerini tak. Bu seferlik uyaralım bir dahakine ceza yersin” dedi.

“Dikkatli olduğumuzda da güçlü olan biz olacağız”

Denetimlerinin sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Vali Mustafa Tutulmaz, ilçede vatandaşları pandemi ile ilgili uyardıklarını söyleyerek şöyle dedi:

“Biliyorsunuz her hafta ‘Sağlık için hepimiz için’ mottosuyla denetimler yapıyoruz. Bu denetimler tabi bir taraftan denetim ama bir taraftan da bilgilendirme,dikkat çekme, vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı hale getirmeye yönelik yapılan aktiviteler. İlçelerimizde kaymakamlarımızın başkanlığında, ilde valinin başkanlığında bu denetimler uzun süredir devam ediyor. Biz iki haftadır aynı zamanda ilçelerimize de gitmeye başladık. İlimizde yine vali yardımcımızın başkanlığında bir heyet denetimlerini, bilgilendirmelerini, rehberliklerini yapıyorlar. Bizde bugün Kilimli ilçemizdeyiz. Kilimli de malum pandemi ile ilgili vatandaşlarımızı hem bilgilendirdik hem de uygulamaları yerinde görme imkanımız oldu. Genel olarak vatandaşlarımız kurallara uyuyorlar. Uymayan vatandaşlarımızı da biz daha dikkatli olmaları yönünde uyardık. Buradan sizin vasıtanızla tüm vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize kurallara uyma konusunda hassas olmalarını tekrar hatırlatıyoruz. En küçük ihmali affetmeyen bir virüsle karşı karşıyayız. Dikkatli olduğumuzda da güçlü olan biz olacağız.”