Denetimde işletmelerde fazla masa gören belediye başkanı duruma müdahale etti

Bahçelievler’de ilçe protokolü kademeli yeni normalleşme kararları doğrultusunda yeniden faaliyete geçen iş yerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde iş yerlerinde bulunması gereken fazla masa ve sandalye gören Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, duruma müdahale ederek masa ve sandalyeleri kaldırttı.

Ülke genelinde geçilen kontrollü normalleşme adımları sonrasında İstanbul’un birçok noktasında yeniden açılan işletmelere yönelik olarak ekipler tarafından ortak denetimler gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimlerde yüzde 50’den fazla müşteri ve masa sandalye bulunan işletmeler uyarılıyor. Bahçelievler İlçesi’nde ilçe protokolünün katılımı ile yapılan denetimde bazı işletmelerde fazladan masa konulduğu tespit edildi. Denetlemeye katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır duruma müdahale etti. Esnafı kurallara uyulması konusunda uyaran Başkan Bahadır, yanına bulunan ekiplere ve işletme sahiplerine talimat vererek fazla masaların devre dışı bırakılmasını sağladı. Denetimlerin gün boyunca devam edileceği öğrenildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, vatandaşları tatlı bir dille uyardıklarını belirterek, “Kontrollü normalleşmeye geçtik. İçeriği kaybetmemek lazım. Kurallara uymamız gerekir. Girişlerde HES kodu zorunluluğumuz var. Müşteri kapasitesi yüzde 50 olması gerekiyor. Müşteri en fazla 1 saat içeride kalabilir. Virüs İstanbul’da azalırsa turuncu renkten mavi renge geçeceğiz. Bunun için çalışıyoruz. Bu noktada mücadele ediyoruz” sözlerine yer verdi.

İşletmeler ise yapılan denetimlerden memnun kaldıklarını ifade ederek denetime katılan ilçe protokolüne ve ekiplere teşekkür etti.