Denetim uzmanları uyarıyor: 'Çalışanlarınıza güvenin ama kontrolü elden bırakmayın!'
Koronavirüs salgınıyla birlikte başta Kobi’ler olmak üzere şirketlerin mali yapısını sarsacak ve iflasa kadar götürebilecek bir sorun türedi. Kanser hücresi gibi şirketlerin bünyelerini saran riskin adı “Mesleki Dolandırıcılık”tı. Şirketlerin açıklarına hakim olan bazı çalışan ve yöneticiler o boşluktan girerek rant sağlayabiliyor. Tehlike, Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği (ACFE) tarafından hazırlanan Mesleki Dolandırıcılık 2022 raporunda da yer aldı. Rapora göre; şirket içi hileler şirket gelirlerinin yüzde 5’ine mal oluyor. Hedefte ise genellikle Aile Şirketleri ve kurumsallıktan uzak olan Kobi’ler var.
ŞİRKETLERİN İMDADINA HİLE DENETİMİ UZMANI FİKRİYE ASLAN YETİŞTİ
34 yıllık Mali Müşavirlik tecrübesini Adli Muhasebe ve Hile Denetimi uzmanlığıyla birleştiren Fikriye Aslan, Türkiye’de mesleki dolandırıcılık örneklerini deşifre etti ve şirketlerde yaratılan açıkları kapatarak büyük zararların önüne geçti. Aslan’ın tespit ettiği Kurum içi yolsuzluk örnekleri şirketlerin karşı karşıya olduğu tehlikeyi de gözler önüne seriyor. Birçok şirkete profesyonel destek sunan Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Uzmanı Aslan hazırlamış olduğu raporlarda o çarpıcı mesleki dolandırıcılık süreçlerine yer veriyor.
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan
Aslan’ın tespitlerine göre; işe alım ve işten çıkartma süreçlerinde şefler ve üretim sorumluları yönetimden habersiz kurduğu sistemle işten çıkarmaları bildirmeyerek personel maaşını kendi üzerine alabiliyor. Fazla mesai ve haksız izinlerle de şirketin mali yapısı üzerinde oyunlar kurulabiliyor. Çift isimle tek kişi çalıştırılması da yapılan hilelerden biri. Şirketlerin demirbaşları üzerinden de büyük vurgun yapılıyor. Örneğin; malzemelerin eskidiğini ileri süren yöneticiler yerine yenilerini alırken, ikinci ele çıkan ürünleri satarak haksız kazanç elde edebiliyor. Dolandırıcılık örnekleri bunlarla sınırlı değil. Planlama ve satın almada, fason üretimde, şirket kasasında birçok yöntemle şirketin parası çalınabiliyor.
PEKİ ŞİRKETLER DOLANDIRICILIK TUZAĞINA KARŞI NE YAPMALI?
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan, şirketler daha tuzakla tanışmadan kendi açıklarını ortaya çıkaracak, kurum içi yolsuzlukları önleyecek önlemlerin alınmasını öneriyor. Bunun için de hile denetimi konusunda rehberlik alınmasının önemini vurguluyor. Aslan profesyonel destekle birçok şirketin kendisini koruyabileceğini ve karlılığını artırabileceğini belirtiyor.
ÇALIŞANINIZA GÜVENİN ANCAK KONTROL EDİN!
Yeni teknolojilere dayalı üretim için nitelikli insan gücünün önemi gidere artıyor. Bununla birlikte, yeni ve yıkıcı teknolojilerin hızla gündelik hayatımıza girmesiyle de nitelikli insan gücü tanımının aynı paralelde sürekli olarak güncellenmesi gerekiyor. Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan da bu konunun altını çizerek, dolandırıcılık araştırmalarında şirket ile çalışan ilişkisinde kurulacak hassas dengeye dikkat çekiyor. "Çalışanlarınıza güvenin ancak kontrolü elden bırakmayın" diyor. Aslan kontrol mekanizmasının uzman eller tarafından tesis edilmesiyle kurum içi yolsuzlukların azaltılacağına vurgu yapıyor.