Demiryollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Adana, Toprakkale, Fevzipaşa, İslahiye-Fevzipaşa, Narlı, Başpınar-Köprüağzı, Kahramanmaraş-Adana, Yenice, Ulukışla, Konya-Konya, Karaman, Konya’daki istasyonları arasında 19-25 Nisan tarihlerinde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını bildirdi.

TCDD’den yapılan açıklamada, 19-25 Nisan 2022 tarihleri arasında "özel ilaçlama treni" ile otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağından mücadelede kullanılan ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu, belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca, vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını uzak tutmaları ve arıların uzaklaştırılması gerektiği kaydedildi.

İlaçlamaların 19 Nisan’da Adana, Toprakkale, Fevzipaşa, İslahiye- Fevzipaşa gar ve istasyonları arasında, 20 Nisan’da Fevzipaşa, Narlı, Başpınar, Köprüağzı, Kahramanmaraş gar ve istasyonları arasında, 21 Nisan’da Kahramanmaraş, Köprüağzı, Fevzipaşa, Adana gar ve istasyonları arasında, 22 Nisan’da Adana, Yenice, Ulukışla, Ereğli gar ve istasyonları arasında, 23 Nisan’da Ereğli, Konya gar ve istasyonları arasında, 24 Nisan’da Konya, Karaman, Konya gar ve istasyonları arasında, 25 Nisan’da Konya, Adana gar ve istasyonları arasında yapılacağı belirtildi.