Demire saplanan kediyi kurtarmak için seferber oldular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde demire saplanan kediyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. Demir çubuğu kesen itfaiye ekipleri, kediyi Bodrum Belediyesi rehabilitasyon merkezi yetkililerine teslim etti.

Bodrum’un Türkuyusu mahallesi Lapaçavuş sokakta istinat duvarının demir çubuğuna saplanan kedi için ekipler seferber oldu. Karın boşluğundan giren demir çubuğun üstünde yaşam savaşı veren kediyi gören vatandaşlar Bodrum İtfaiyesine haber verdi. istinat duvarının üzerinde bulunan kediyi kurtarmak için merdivenle hayvanın yanına kadar çıkan itfaiye ekipleri kedinin yaşadığını görünce şok oldu. Bodrum Belediyesi Veteriner işleri müdürlüğüne haber verdi. Petbulansla olay yerine gelen Bodrum Belediyesi veterinerleri itfaiye merdiveniyle kedinin yanına çıkarak, kediyi uyuttu. Ardından itfaiye ekipleri kesici ile demiri kesip kediyi veterinerlere teslim etti. Kedinin üzerinde bulunan demir yaklaşık 1 saat süren ameliyatla alındı.

Kediyi tedavi eden veterinerler ismini ise “şanslı” koydu. Şanlı’nın Bodrum Hayvan rehabilitasyon merkezinde bakımlarının devam ettiği durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.