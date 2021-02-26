Demir yolunun ’kar savaşçıları’ndan nefes kesen çalışmalar

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) kar ve buzla mücadele ekiplerinin çalışmaları adeta nefesleri kesiyor. Ekipler, tünellerde eksi 30 derecede oluşan 2 metreye varan buz kütlelerini beton delme makinesi ile parçalıyorlar. Öte yandan “Kar Panteri” ismi verilen kar temizleme aracının raylar üzerindeki çalışması ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

TCDD’nin kar ve buz ile mücadele etmek için oluşturduğu özel ekip, Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan dondurucu soğuk ve karlı hava nedeniyle demir yolu ulaşımının aksamaması ve trenlerin istasyonlara sorunsuz ulaşması için yoğun çaba gösteriyor. Ekipler, karın yağmasıyla yaklaşık 5-6 ay Erzurum-Kars arasındaki 217 kilometrelik demir yolu hattında çalışma yaparak, yolcu ve yük trenlerinin zamanında ve güvenli bir şekilde ulaşımını sağlıyor.

Ekipler ağır kış koşullarında tren yollarını açık tutabilmek için 24 saat aralıksız çalışıyor. Trenlerin güvenli ve kesintisiz bir şeklide işletilmesi için demiryolu ekipleri, en önemli geçiş noktası olan tünellerde yaklaşık 2 metre boya kadar ulaşan dev buz parçalarını beton kırma makineleri ile kırıyorlar. Kilometrelerce uzanan demir yollarını ise “Kar Panteri” açık tutuyor. “Kar Panteri” ismi verilen kar temizleme aracının raylar üzerinde çalışması bir yandan da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Demiryolu kar kürüme ekipleri, Erzurum, Sarıkamış, Kars, Polatlı, Bilecik, Kapıkule, Çerkezköy gibi ülkemizin doğusunda ve batısında bulunan tüm noktalarda, tren trafiğinin kar yağışından etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bin personel gece gündüz demeden içinde rotatiflerin de bulunduğu , “Kar Panteri karkürer “ ve 150 demiryolu aracı ile 24 saat kar nöbeti tutuyor.