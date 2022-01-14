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Demir ve demir dışı sektöründen 12,4 milyar dolar ihracat

Demir ve demir dışı metaller sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına verdiği katkıyı Aralık ayında da devam ettirdi. Demir ve demir dışı metaller sektörü 2021 yılında 12,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör, Aralık ayında 1,23 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 49,7 artış sağladı. Türkiye’nin genel ihracatından ise yüzde 5,5 pay aldı.

Genel 14.01.2022, 13:46
Demir ve demir dışı sektöründen 12,4 milyar dolar ihracat

Demir ve demir dışı metaller sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına verdiği katkıyı Aralık ayında da devam ettirdi. Demir ve demir dışı metaller sektörü 2021 yılında 12,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör, Aralık ayında 1,23 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 49,7 artış sağladı. Türkiye’nin genel ihracatından ise yüzde 5,5 pay aldı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Demir ve demir dışı sektörü ihracatta yoluna kesintisiz devam ediyor. Bu yıl 12,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik” dedi.

Öztiryaki, “Bu yıl sektör ihracatı değer olarak yüzde 49,7 artışla 12,4 milyar dolara ulaştı. Sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6. sektör olduk. Sektör ihracatı miktar olarak yüzde 20 artışla 3,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Demir ve demir dışı metaller sektörünün 2020 yılı birim ihraç fiyatı 3,2 dolar iken 2021’de yüzde 24 artışla 4 dolara ulaştı. Aralık ayında sektörümüzün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 160 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 74,6 milyon dolar ile ABD ikinci sırada, 67,5 milyon dolar ile İtalya üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada yer alan İngiltere’ye ise ihracatımız, 2021 aralık ayında bir önceki seneye göre yüzde 41,5 artışla 62,4 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi.

2021 yılı kümülatif verilerine göre en çok ihracat gerçekleştirdikleri pazarları açıklayan Öztiryaki, “Bu dönemde 1,6 milyar dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 844 milyon dolar ile İtalya ikinci, 680 milyon dolar ile Birleşik Krallık ise üçüncü sırada Almanya’yı takip ettiler. STA sonrası Birleşik Krallık’a değerde yüzde 63 miktarda ise yüzde 26 oranında bir ihracat artışı gerçekleşti” dedi.

Alt sektörlerin ihracat rakamlarını değerlendiren Öztiryaki, “2021 yılında alt sektör ihracatında ise Alüminyum sektörü 5,05 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer alırken 2021 aralık ayında sektörde en fazla ihracat 538 milyon dolar ile yine Alüminyum sektöründe gerçekleşti. Ayrıca Birliğimiz alt sektörleri arasında yüzde 82,6’lık oranıyla Alüminyum sektörü en yüksek ihracat artış oranını yakalarken, Bakır yüzde 43, Metal Ambalaj yüzde 36,3, Yapı Malzemeleri yüzde 36,2, Kaynak yüzde 25.3, Metal Hırdavat yüzde 22,8, Mutfak Eşyaları yüzde 11, Döküm yüzde 8,6 olmak üzere alt sektörlerimiz ihracatında oldukça yüksek artış oranları ile memnun edici bir tablo görülmektedir” dedi.

Öztiryaki, “Ülkemiz ihracatı için doğrudan ve dolaylı olarak hayati bir konumda olan sektörümüz ham madde yönünden maalesef yurtdışına bağımlı bir durumda olduğundan ham madde fiyat artışlarının devam etmesi 2022 yılında da risk oluşturacak. Bunun için; ülkemizi metal ticaretinde bir merkez konumuna getirerek ülkemizde depolanan metal miktarını artırabilir, ülkemizde çıkarılan metal cevherlerinin yurtiçinde değerlendirilmesini sağlayabilir ve metal hurdalarının yurtiçinde değerlendirme oranını artırabiliriz. Ayrıca, dünya metal ticaretinde bir merkez konumuna gelebilmek için dünyaca kabul görmüş Londra Metal Borsası onaylı lojistik merkezlerin kurulmasına yönelik girişimleri hızlandırabiliriz. Sektörümüzün önemli girdilerinden olan paslanmaz çeliği de ülkemizde üretmeliyiz. Türkiye olarak her ürünü üretebilecek kapasitedeyiz. Dünyanın stratejik noktalarında sevkiyatlarımıza öncelik verecek limanlara stratejik yatırımlar yapılması, ulusal bir taşıma şirketinin kurulması ve ‘Yurtdışı Lojistik Merkezleri’nin pandemi ile beraber artan talebi ülkemizde tutmaya yardımcı olacağına inanıyoruz. İhracat demek lojistik demek. En kaliteli ve talep edilen malları da üretseniz, pazarlara hızlı ve uygun maliyetli ulaştıramadığınızda bunun bir kıymeti olmuyor. Çin’e karşı lojistik avantajımızı koruduğumuz sürece ülkemiz ihracatı da dünya ihracatında payını büyütmeye devam edecektir” diye vurguladı.

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