banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bitcoin 42 bin dolara dayandı
Bitcoin 42 bin dolara dayandı
Mücevher ihracatı düştü
Mücevher ihracatı düştü
Dolar ve Euro'da son durum ne?
Dolar ve Euro'da son durum ne?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Demir: “Ufku açık olanlar, ileri görüşlü olanlar defalarca vizyon sahibi olmanın ne olduğunu ispat ettiler”

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ)’ın, 20. yılında revize edilen yeni logosunu tanıtmak amacıyla toplantı düzenlendi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir burada yaptığı konuşmada, “Ufku açık olanlar, ileri görüşlü olanlar defalarca vizyon sahibi olmanın ne olduğunu ispat ettiler” dedi.

Genel 08.01.2021, 14:15
2
Demir: “Ufku açık olanlar, ileri görüşlü olanlar defalarca vizyon sahibi olmanın ne olduğunu ispat ettiler”

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ)’ın, 20. yılında revize edilen yeni logosunu tanıtmak amacıyla toplantı düzenlendi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir burada yaptığı konuşmada, “Ufku açık olanlar, ileri görüşlü olanlar defalarca vizyon sahibi olmanın ne olduğunu ispat ettiler” dedi.

HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam ise “Yeni logomuz, HEAŞ’ın köklü, güçlü ve kurumsal yapısını barındırırken, aynı zamanda çağdaş, dinamik ve ileriye doğru yükseliş sembollerini de yansıtmaktadır” diye konuştu.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), 20. yılında özel olarak logosunu revize etti. Revize edilen logoyu tanıtmak amacıyla bugün Sabiha Gökçen Havalimanında tanıtım toplantısı düzenlendi. Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak ile HEAŞ yönetim kurulu üyeleri katıldı.

20 yıldır küresel pazarda HEAŞ’a Cumhurbaşkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından destek verildiğini belirten HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, “Biz, teknoloji üretmiyoruz ama teknolojiyi kullanarak, yüksek kalite standartlarında, havalimanımızda hizmet alan tüm işletmelere modern ve güvenilir bir hizmet sunuyoruz. 8 Ocak 2001’de trafiğe açılan, İstanbul’un ikinci, Anadolu yakasının ilk havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanımız, 20 yıldır tek pistli operasyon ile büyük başarılara imza atmıştır. 2001’den bu yana her yıl katlanarak artan uçak ve yolcu sayısıyla havalimanımız günden güne büyümüş ve başarısı ulusal sınırları aşıp; uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen bir havalimanı haline dönüşmüştür. Şüphesiz ki bu seviyeye Savunma Sanayii Başkanlığımızın desteği ve tüm paydaşlarımızın katkısı çok büyüktür. Bu noktada en büyük paydaşlardan biri de HEAŞ’ı bugünlere getiren değerli çalışma arkadaşlarımızsınız.

HEAŞ ailesi olarak, bugüne dek olduğu gibi istikbalde de ülkemiz için katma değer üreten, insanımıza güven ve memnuniyet veren, teknoloji odaklı hizmet sunan, yeniliğe ve değişime açık işletme anlayışımızla var olmaya devam edeceğiz.

Şirketimizin kuruluşundan beri görev yapan bazı arkadaşlarımdan edindiğim bilgiye göre bu meydanın trafiğe açılışı 8 Ocak 2001. Ama resmi açılış töreni yapmak kısmet olmamış. Biz bugün burada aynı zamanda sembolik olarak, ilk günkü aşk ile ilk açılış heyecanını 20.yıl heyecanımız ile birlikte yaşamış olacağız.

Dünyada her şeyin hızlıca değiştiği bugünlerde, marka yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza da ağırlık vermiş durumdayız. Bu doğrultuda; 20. yılımızda, yenilikçi, dinamik ve modern teknolojiye uygun gelişim sağlayan yönümüzü vurgulamak adına HEAŞ logomuzu yeniden tasarladık. Geçmişten bugüne taşıdığımız değerleri, köklü, sağlam yapımızı, günümüz hedefleriyle birleştirerek yeni bir kurum kimliği oluşturduk. Yeni logomuz, HEAŞ’ın köklü, güçlü ve kurumsal yapısını barındırırken, aynı zamanda çağdaş, dinamik ve ileriye doğru yükseliş sembollerini de yansıtmaktadır.

Yeni dönem hedeflerimize, yeni logomuzun sahip olduğu dinamik yapıyla çok daha emin adımlarla ulaşacağımıza inanıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki bizi biz yapan hep daha ilerisini hedeflememizdir” dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, “Buradaki en büyük paydaşımız HEAŞ. Diğer paydaşlarımızla, hava yolları da, bir aile yakınlığıyla burada hizmet etmemize yardımcı oldular. Pandemi şartları haricinde bu havaalanı, bu bölgenin temelini oluşturdu. Sadece İstanbul’u değil Bursa’yı, Kocaeli’ni, Sakarya’yı kısmen Bolu’yu, Yalova’yı, Anadolu’ya ve dünyaya bağladı. Burada kamu hizmetleri neyi gerektiriyorsa, halka en iyi hizmet nasıl yapılması gerekiyorsa hep bunu yaptık. Bütün paydaşlar da aile yapısı gibi bir yapıyla çalıştı. Bu nedenle başta HEAŞ olmak üzere bütün paydaşlara huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı konuşmada, “İleri teknoloji konusunda büyük vizyonlar gerekiyor. Türkiye’de her vizyon projesinde başlangıçta bir dizi mırın kırın seslerinin çıktığını her zaman işittik. Ama ufku açık olanlar, ileri görüşlü olanlar daha sonra defalarca vizyon sahibi olmanın ne olduğunu ispat ettiler. Burada da sadece havalimanı değil, aynı zamanda çevresindeki arazi ve İstanbul Teknopark da dahil olmak üzere önemli bir kesime Savunma Sanayi Başkanlığı mülkiyetinde olan araziyle beraber bir katma değer oluşturma çabası var. Burada önemli olan mesele bir katma değer oluşturma ve ileri teknolojiler için bir mızrak ucu teşkil edecek faaliyetlerde bulunmaktır. Savunma Sanayii genel anlamda diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ileri teknolojilerin ve ARGE’nin geliştiği ve bir anlamda sivil alana da hizmet verdiği bir çaba göstermektedir. HEAŞ’ın hedeflediği anlayışlar ve yaklaşımlarla bu havalimanı bugünlere geldi. Kendi paydaşlarıyla beraber bir bütünlük içinde çalışmaya ve katma değer üretmeye devam edecektir. HEAŞ’ın 20. yılını kutluyorum. Bu girişim sürecinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreci daha da ileri taşımak üzere azimle çalışmak gayretinde olan kadroya da gayretleri için teşekkür ediyorum. Yarınları daha da güzel yapacaklarına inanıyor ve hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından HEAŞ’ın yeni logosu tanıtıldı. Ayrıca HEAŞ’da 20 yılı aşkın süredir çalışmakta olan bazı personellere de HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam tarafından plaket takdim edildi.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12