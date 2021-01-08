Demir: “Ufku açık olanlar, ileri görüşlü olanlar defalarca vizyon sahibi olmanın ne olduğunu ispat ettiler”

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ)’ın, 20. yılında revize edilen yeni logosunu tanıtmak amacıyla toplantı düzenlendi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir burada yaptığı konuşmada, “Ufku açık olanlar, ileri görüşlü olanlar defalarca vizyon sahibi olmanın ne olduğunu ispat ettiler” dedi.

HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam ise “Yeni logomuz, HEAŞ’ın köklü, güçlü ve kurumsal yapısını barındırırken, aynı zamanda çağdaş, dinamik ve ileriye doğru yükseliş sembollerini de yansıtmaktadır” diye konuştu.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), 20. yılında özel olarak logosunu revize etti. Revize edilen logoyu tanıtmak amacıyla bugün Sabiha Gökçen Havalimanında tanıtım toplantısı düzenlendi. Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak ile HEAŞ yönetim kurulu üyeleri katıldı.

20 yıldır küresel pazarda HEAŞ’a Cumhurbaşkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından destek verildiğini belirten HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, “Biz, teknoloji üretmiyoruz ama teknolojiyi kullanarak, yüksek kalite standartlarında, havalimanımızda hizmet alan tüm işletmelere modern ve güvenilir bir hizmet sunuyoruz. 8 Ocak 2001’de trafiğe açılan, İstanbul’un ikinci, Anadolu yakasının ilk havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanımız, 20 yıldır tek pistli operasyon ile büyük başarılara imza atmıştır. 2001’den bu yana her yıl katlanarak artan uçak ve yolcu sayısıyla havalimanımız günden güne büyümüş ve başarısı ulusal sınırları aşıp; uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen bir havalimanı haline dönüşmüştür. Şüphesiz ki bu seviyeye Savunma Sanayii Başkanlığımızın desteği ve tüm paydaşlarımızın katkısı çok büyüktür. Bu noktada en büyük paydaşlardan biri de HEAŞ’ı bugünlere getiren değerli çalışma arkadaşlarımızsınız.

HEAŞ ailesi olarak, bugüne dek olduğu gibi istikbalde de ülkemiz için katma değer üreten, insanımıza güven ve memnuniyet veren, teknoloji odaklı hizmet sunan, yeniliğe ve değişime açık işletme anlayışımızla var olmaya devam edeceğiz.

Şirketimizin kuruluşundan beri görev yapan bazı arkadaşlarımdan edindiğim bilgiye göre bu meydanın trafiğe açılışı 8 Ocak 2001. Ama resmi açılış töreni yapmak kısmet olmamış. Biz bugün burada aynı zamanda sembolik olarak, ilk günkü aşk ile ilk açılış heyecanını 20.yıl heyecanımız ile birlikte yaşamış olacağız.

Dünyada her şeyin hızlıca değiştiği bugünlerde, marka yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza da ağırlık vermiş durumdayız. Bu doğrultuda; 20. yılımızda, yenilikçi, dinamik ve modern teknolojiye uygun gelişim sağlayan yönümüzü vurgulamak adına HEAŞ logomuzu yeniden tasarladık. Geçmişten bugüne taşıdığımız değerleri, köklü, sağlam yapımızı, günümüz hedefleriyle birleştirerek yeni bir kurum kimliği oluşturduk. Yeni logomuz, HEAŞ’ın köklü, güçlü ve kurumsal yapısını barındırırken, aynı zamanda çağdaş, dinamik ve ileriye doğru yükseliş sembollerini de yansıtmaktadır.

Yeni dönem hedeflerimize, yeni logomuzun sahip olduğu dinamik yapıyla çok daha emin adımlarla ulaşacağımıza inanıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki bizi biz yapan hep daha ilerisini hedeflememizdir” dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, “Buradaki en büyük paydaşımız HEAŞ. Diğer paydaşlarımızla, hava yolları da, bir aile yakınlığıyla burada hizmet etmemize yardımcı oldular. Pandemi şartları haricinde bu havaalanı, bu bölgenin temelini oluşturdu. Sadece İstanbul’u değil Bursa’yı, Kocaeli’ni, Sakarya’yı kısmen Bolu’yu, Yalova’yı, Anadolu’ya ve dünyaya bağladı. Burada kamu hizmetleri neyi gerektiriyorsa, halka en iyi hizmet nasıl yapılması gerekiyorsa hep bunu yaptık. Bütün paydaşlar da aile yapısı gibi bir yapıyla çalıştı. Bu nedenle başta HEAŞ olmak üzere bütün paydaşlara huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı konuşmada, “İleri teknoloji konusunda büyük vizyonlar gerekiyor. Türkiye’de her vizyon projesinde başlangıçta bir dizi mırın kırın seslerinin çıktığını her zaman işittik. Ama ufku açık olanlar, ileri görüşlü olanlar daha sonra defalarca vizyon sahibi olmanın ne olduğunu ispat ettiler. Burada da sadece havalimanı değil, aynı zamanda çevresindeki arazi ve İstanbul Teknopark da dahil olmak üzere önemli bir kesime Savunma Sanayi Başkanlığı mülkiyetinde olan araziyle beraber bir katma değer oluşturma çabası var. Burada önemli olan mesele bir katma değer oluşturma ve ileri teknolojiler için bir mızrak ucu teşkil edecek faaliyetlerde bulunmaktır. Savunma Sanayii genel anlamda diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ileri teknolojilerin ve ARGE’nin geliştiği ve bir anlamda sivil alana da hizmet verdiği bir çaba göstermektedir. HEAŞ’ın hedeflediği anlayışlar ve yaklaşımlarla bu havalimanı bugünlere geldi. Kendi paydaşlarıyla beraber bir bütünlük içinde çalışmaya ve katma değer üretmeye devam edecektir. HEAŞ’ın 20. yılını kutluyorum. Bu girişim sürecinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreci daha da ileri taşımak üzere azimle çalışmak gayretinde olan kadroya da gayretleri için teşekkür ediyorum. Yarınları daha da güzel yapacaklarına inanıyor ve hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından HEAŞ’ın yeni logosu tanıtıldı. Ayrıca HEAŞ’da 20 yılı aşkın süredir çalışmakta olan bazı personellere de HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam tarafından plaket takdim edildi.