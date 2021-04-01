Değişen havalar insan psikolojisini derinden etkiliyor

Ülkemizin birçok bölgesinde bu yıl sık sık yaşanan sert hava değişiklikleri, mevcut pandemi koşullarıyla birleştiğinde bireylerin psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor.

Eskişehir’de bu yıl sert geçen kış koşulları, özellikle geçtiğimiz bazı haftalarda zaman zaman yerini adeta yazdan kalma günlere bıraktı. Kent merkezi, tam aksine ilkbahara girilmesine rağmen, kar sürprizi ile de aniden beyaza süründü. Yaşanan bu ani hava değişiklikleri, insan hayatında bazı farklılıklara neden olabiliyor. Isınan havayla vatandaşların tişörtle dolaştığı günün ertesi gününde yağmur, hatta kar yağışı ile karşılaşabiliyor. Hava durumunda yaşanan bu sert geçişlerin insan sağlığını etkilediği gibi psikolojisini de etkiliyor.

Konuyla ilgili konuşan Uzman Psikiyatrist Yelda Öge, kapalı havalarda insan psikolojisinin olumsuz yönde etkilendiğinin bilimsel olarak kanıtlandığından ve pandemi koşullarının da durumu tetiklediğinden bahsetti. Yelda Öge, “Hava değişimlerinin ruh halimiz üzerinde etkisi var, bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Özellikle puslu havalarda kendimizi daha depresif, daha mutsuz hissediyoruz. Ama güneşli olan havalarda daha keyifli oluyoruz. Dolayısıyla duygu durumumuz havalardan etkileniyor. Bir de malumunuz pandemi süreci içerisindeyiz. Pandemiyle birlikte evlere ve kendi alanlarımıza çekilmemizin yanı sıra sosyal ilişkilerden, dışarıdaki yaşamdan da uzaklaştık. Bu da ruh halimizi olumsuz etkiliyor, çünkü sosyallikten uzaklaşmak aynı zamanda kendimizi daha depresif, daha mutsuz hissetmemize de neden olabiliyor. Birebir sağlıklı iletişim kurmamız da aksıyor. Bu bahsettiğimiz durum birbirini olumsuz yönde tetikliyor diyebiliriz. Özellikle Eskişehir’de geçtiğimiz haftalarda çok değişken bir hava vardı. Bir gün günlük güneşlik iken ertesi gün karlı, yağmurlu, pusluydu. Art arda bu kadar değişim psikolojimizi olumsuz yönde etkiliyor” diye konuşarak durumu anlattı.

Bu etkinlikler etkileri azaltabilir

Çok sık değişen havaların insan psikolojisine olan olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için önerilerde bulunan Uzman Psikolog Yelda Öge, yapılabilecek bazı etkinliklerin psikolojiyi koruma konusunda etkili olabildiğini söyledi. Öge; “Hava değişimlerinin oluşturduğu psikolojik olumsuzluklardan kendimizi koruyabileceğimiz bazı etkinlikler var. Mesela yeni güne başlarken yapabileceğimiz egzersizlere örnek verecek olursak; nefes egzersizi, gevşeme egzersizleri gibi. Bunun yanında stres, kaygı ve depresif duyguyla baş etmek için günlük hayatı planlamamız gerekiyor, kendimize hedef koymamız gerekiyor. Sevdiklerimize zaman ayırmak veya sevdiğimiz bir filmi izlemek gibi kendimiz iyi hissettirecek etkinlikler, kötü psikolojiden bizi uzaklaştıracaktır” ifadelerine yer verdi.