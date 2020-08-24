Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Genel Başkanı Demirtaşoğlu, sanayicinin durumunu değerlendirdi
DEĞİRMEN VE SEKTÖR MAKİNELERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (DESMÜD) GENEL BAŞKANI ZEKİ DEMİRTAŞOĞLU, “DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN COVİD-19 ELBETTE SANAYİCİLERİ DE ETKİLEDİ, ANCAK BİZLER ÜRETMEYE DEVAM EDEREK, ÜLKEMİZE FAYDA SAĞLAMAYA DEVAM ETTİK” DEDİ.
Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, “Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 elbette sanayicileri de etkiledi, ancak bizler üretmeye devam ederek, ülkemize fayda sağlamaya devam ettik” dedi.
DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, gündeme dair yaptığı yazılı açıklamada küresel bir sorun olan Covid-19 salgınının Türkiye ve dünyada etkisini hala sürdürdüğünü belirterek, "Yıl başında belirlediğimiz hedeflerimize doğru ilerlerken hiç hesapta olmayan ciddi bir hastalıkla mücadele içerisine girdik. Bu süreçte kimi ülkeler büyük zarar görürken, ülkemiz gerçekleştirdiği tasarruflarla bu sıkıntılı süreci oldukça iyi yönetiyor. Ancak yurt dışına çıkışların kapatılması, bizim gibi ihracat yapan iş insanları oldukça etkili. Fakat bu süreçte ellerimizi bağlayıp oturmadık. Üretmeye ve ülkemize değer katmaya devam ettik” ifadelerini kullandı.
"Teşvikler bizleri rahatlattı"
Açıklamasında, pandemi sürecinin başlamasının ardından, hemen sonra devletin bir dizi önlem paketi açıkladığını, bunlardan en önemlisi Kısa Çalışma Ödeneği olduğunu bildiren Zeki Demirtaşoğlu, açıklamasında şunları bildirdi:
"Bizler istihdam oluşturan kişiler olarak devletimizin bu tasarrufunu oldukça olumlu karşıladık. Çünkü, bu dönemde işlerimiz bir dönem durma noktasına gelmişti, ancak KÇÖ desteği bizlere ciddi anlamda nefes aldırdı. Biz istihdam oluştururken, hiçbir çalışanımıza kısa vadeli çalışan olarak bakmıyoruz. Amacımız hem ülke ekonomisine katkı sunmak hem de işsizlik konusunda devletimize yardımcı olmak."
"Türkiye dünya genelinde ilk beşte"
Sanayi üretimi ile ilgili de açıklamalarda da bulunan DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Haziran’da aylık yüzde 17.6 arttı. Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksi Haziran ayı rakamlarına göre ise, Avrupa’da birinci sırada yer aldı. Türkiye’den sonra ikinci Macaristan üçüncü İspanya oldu. Açıklanan istatistiklere göre Türkiye, dünya genelinde en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri oldu. Bu rakamlar bile ülke ekonomimizin ne kadar sağlam ve sağlıklı olduğunu gösteriyor” dedi.
Türkiye’nin durumu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Demirtaşoğlu, “Değirmen sektöründe dünyada lider konumda olan ülkemiz, yeni atılımlarla da dünyadaki yerini daha da sağlamlaştırıyor. Kimi ülkelerin yeni adımlarımızdan rahatsız olması da ülkemizin ne kadar iyi ve başarılı işler yaptığının bir göstergesidir. Bugün baktığımızda MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimizin ortaya çıkardığı 320 milyar metreküplük doğal gaz kaynağı sonrası konuşulanlar ülkemizin ne kadar doğru yolda olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.
|İmsak
|04:43
|Güneş
|06:16
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25