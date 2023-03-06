Defne’de çadır kentteki vatandaşlara su dağıtıldı

Defne’deki çadır kentte vatandaşlara su dağıtımı yapıldı. Çadır kentin sakinleri ise, “Allah’a şükür her gün su geliyor. Burada hiç su sıkıntısı yaşamadık” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki vatandaşlara yardımlar sürüyor. Bugün de Hatay’ın Defne ilçesindeki Orhanlı Çadır Kenti’nde, depremzedelere su dağıtımı yapıldı. Çadır kentin sakinleri, su yüklü tırın yanına giderek ihtiyaçları kadarını alıp çadırlarına götürdü. Kocaeli Belediyesi tarafından oluşturulan Orhanlı Çadır Kenti’nde kalan vatandaşlar, şu ana kadar hiçbir şekilde su sıkıntısı yaşamadıklarını söyleyip, yetkililere teşekkür etti.

“Allah’a şükür her gün su geliyor”

Yapılanlardan son derece memnun olduğunu söyleyen Meliha Köse, “Allah’a şükür, iyiyiz, memnunuz. Herkesten çok memnunuz, Allah bin kere razı olsun. Allah’a şükür her gün geliyor, işte alıyoruz. Her şeyden memnunuz” dedi.

“Çok bir sıkıntımız yok çok şükür”

Çadırına su götüren Mustafa Öfkeli isimli genç ise, “Su geldikçe alıyoruz. Şu an burada şebeke suyu kullanılmıyor. Kocaeli Belediyesi çok şükür, arıtma su koyuyor. Allah onlardan razı olsun. Şu an idare ediyoruz ağabey. Çok bir sıkıntımız yok çok şükür” diye konuştu.

“Burada hiç su sıkıntısı yaşamadık”

Çadır kentin sakinlerinden Gülhan Boztepe de yetkililere teşekkür ederek, “Henüz su sıkıntısı yaşamadık. Çadırımızda su var. 10-15 gündür buradayım. Burada daha hiç su sıkıntısı yaşamadık. Herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.