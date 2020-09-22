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Definecilerin eski mezarlara dadanmasına mahalleli tepki gösterdi

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE BIÇKIDERE MAHALLESİNDE BULUNAN MEZARLIKLAR, DEFİNECİLERİN YENİ HEDEFİ OLURKEN MAHALLE HALKI İSE BU DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ.

Genel 22.09.2020, 14:54
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Definecilerin eski mezarlara dadanmasına mahalleli tepki gösterdi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde definecilerin hedefi haline gelen eski mezarları korumak isteyen mahalle halkı, mezarların talan edilmesine tepki gösterdi.

Akyazı ilçesine bağlı eski yerleşim yerlerinden olan Bıçkıdere Mahallesi’nde bulunan mezarlık defineciler tarafından talan edildi. 1877 yılında Abhazya’dan Türkiye’ye gelen göçmenlerin kurduğu iddia edilen ve mahalle statüsüne kavuşan yerleşim yerindeki mezarlıklar definecilerin hedefi haline geldi. Osmanlı döneminden kalma mezarların da olduğu alanda define olmadığını söyleyen Hilmi Arıt adlı mahalleli ise definecilere tepki gösterdi.

Mezarlıkların defineciler tarafından kazılmasına tepki gösteren mahalle yerlisi Hilmi Arıt, “Burada define yoktur. Defineciler de bilmediğinden buraları kazıp duruyorlar. Buraya zamanında abhazlar gelmiş burada onların mezarları var ve burada başka bir şey yok” dedi.

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