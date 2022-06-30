Deepfake nedir?

Deepfake ile kişiler hiç bulunmadıkları bir ortamda ya da videonun içerisine yerleştirilebiliyor. Hatta yaşamını yitiren kişilerin filmlerde ya da reklamlarda yer alması da bu tip uygulamalarla yapılıyor.

Deepfakes, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür. Sıklıkla, otomatik kodlayıcılar ve üretken çekişmeli ağlar (GAN'lar) olarak bilinen makine öğrenme tekniklerini kullanarak mevcut medyanın kaynak medya üzerinde birleştirilmesi ve üst üste konması ile üretilirler. Deepfakes, "deep learning" (derin öğrenme) ve "fake" (sahte) kelimelerden türetilmiş bir birleşik kelimedir.

Örneğin, Hızlı ve Öfkeli 7 filmi olacaktır. Serinin 6 filminde yer alan Paul Walker, 7.film çekimlerinde yaşamını yitirmiş olmasına rağmen filmde yer aldı. Ziraat Bankası'nın Kemal Sunal reklamında da aynı teknoloji kullanıldı.

Yeniakit'te yer alan habere göre; Deepfake için öncelikle kişinin gerçekte yer aldığı bir videonun bulunması gerekiyor. Böylelikle kişinin her açıdan mimikleri, hareketleri öğrenilmiş oluyor. Uygulama ise bu videodan yola çıkarak söz konusu kişiyi bir başka görüntüye yerleşiyor. Öyle ki oluşturulan video ya da fotoğrafı gerçeğiyle ayırt etmek oldukça zor oluyor. Bu tip videoların hazırlanması ise dünyanın dört bir yanında insanları tedirgin ediyor. Çünkü kişilerin hiç olmadığı yerde gösterildiği bu görseller kişileri zor durumlarda bırakabiliyor. Deepfake programı ile kişilerin sesleri de değiştirilebilmekte. Bir kişinin sesini aynı kolaylıkla klonlayabilmektedirler. Gereken tek şey, sesi taklit edilmesi gereken bir kişinin ses kaydının bir veri setidir. Ses örneklerinin veri kümesini besledikten sonra, sadece bir cümle veya bir paragraf vermek gerekmektedir ve bu deepfake yazılımı metni kişinin sesiyle söylemesini sağlamaktadır. Yani her şey tam anlamıyla gerçekçi.