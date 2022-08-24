Dede Efendi ve Tanburi Cemil Bey yarışmayla anılacak

Fatih Belediyesi, İstanbul’un kadim ilçesi Fatihte yaşamış olan, musiki tarihimizin çığır açmış isimleri İsmail Dede Efendi ile Tanburi Cemil Bey’in hatıralarını yad etmek ve Türk Musikisi alanında bestecilik faaliyetlerini canlandırmak amacıyla beste yarışması düzenliyor.

Fatih Belediyesi Türk müziğine sahip çıkma ve geçmiş değerleri bu güne taşıyarak var etmek amacıyla Dede Efendi Sözlü Eserler ve Tanburi Cemil Bey Saz Eserleri Beste Yarışması düzenliyor. Türk musikisi alanında bestecilik faaliyetlerini canlandırmak, son dönemlerde azalma eğilimi gösteren geleneğe dayalı formlarda eser bestelemeye ve yeni form arayışlarına teşvik etmek, Türk Müziği kültürüne nitelikli eserler kazandırmak amacıyla başlatılan yarışmaya başvurular 4 Kasım’da sona erecek.

Turan “ Dede Efendi ve Tanburi Cemil Bey’i gelecek nesillere tanıtmalıyız”

Hayatlarını Fatih’te geçiren iki önemli ismi ve eserlerini gelecek nesillere taşımak amacıyla yarışmayı başlattıklarını söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Bu yarışmayla Türk musikisine dikkat çekmek, yeni yetenekleri ortaya çıkarmak ve onları teşvik etmek istiyoruz. Alanında etkin ve yetkin jürinin vereceği kararla dereceye girenlere ödüllerini takdim edeceğiz. Besteciler yeni oluşturacakları formlarda vücuda getirilmiş eserlerle katılabilecekler ve eserler için herhangi bir makam veya usul sınırlaması olmayacak” diyerek tüm musiki severleri yarışmaya davet etti.

Kategoriler ve ödüller ise şöyle:

“Sözlü eserler beste şekilleri: Kar, karçe, kar-ı nâtık, beste, ağır semai, yürük semai, şarkı. Saz eserleri beste şekilleri: Peşrev, saz semaisi, medhal, oyun havası, tasviri saz eseri”

İki ayrı kategorinin birincilerine 20 bn, ikincilerine 15 bin, üçüncülerine ise 10 bin TL ödül verilecek.