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Davulcuların Ramazan umuduna Korona virüs engeli

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BİRÇOK SEKTÖRÜ OLDUĞU GİBİ MÜZİSYENLERİ DE OLUMSUZ ETKİLEDİ. BİR AYDIR HİÇBİR DÜĞÜN TÖRENİ VE EĞLENCE YAPILMAMASI NEDENİYLE ZOR GÜNLER YAŞADIKLARINI BELİRTEN DAVULCULAR, “TEK ÜMİDİMİZ RAMAZAN DAVULUYDU. RAMAZAN AYI İÇİN DE BAHŞİŞ YASAKLANINCA TÜM UMUTLARIMIZ YARIM KALDI” DİYE KONUŞTU.

Davulcuların Ramazan umuduna Korona virüs engeli

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BİRÇOK SEKTÖRÜ OLDUĞU GİBİ MÜZİSYENLERİ DE OLUMSUZ ETKİLEDİ. BİR AYDIR HİÇBİR DÜĞÜN TÖRENİ VE EĞLENCE YAPILMAMASI NEDENİYLE ZOR GÜNLER YAŞADIKLARINI BELİRTEN DAVULCULAR, “TEK ÜMİDİMİZ RAMAZAN DAVULUYDU. RAMAZAN AYI İÇİN DE BAHŞİŞ YASAKLANINCA TÜM UMUTLARIMIZ YARIM KALDI” DİYE KONUŞTU.

24 Nisan 2020 Cuma 16:55
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Davulcuların Ramazan umuduna Korona virüs engeli

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması birçok sektörü olduğu gibi müzisyenleri de olumsuz etkiledi. Bir aydır hiçbir düğün töreni ve eğlence yapılmaması nedeniyle zor günler yaşadıklarını belirten davulcular, “Tek ümidimiz Ramazan davuluydu. Ramazan ayı için de bahşiş yasaklanınca tüm umutlarımız yarım kaldı” diye konuştu.

Aydın’da geçimini müzisyenlikle sağlayan insanların çoğunlukta olduğu Ilıcabaşı Mahallesi’nin sakinleri, Ramazan ayında davul çalıp, para kazanmak ümidiyle tüm hazırlıklarını tamamladı. Mahalle muhtarı Alim Tarım ve Aydın Müzisyenler Odası Başkanı Fehmi Yanar’ın girişimleriyle Ramazan’da davul çalmak için dışarı çıkma izni de alan Aydınlı davulcular, bahşiş toplama yasağı nedeniyle zora düştüklerini söylediler.

Mahallede yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğunun müzisyenlik yaparak geçimini sağladığını belirten Fehmi Yanar, “Biz müzisyenlerin tüm umudu bahar dönemindeki düğün ve eğlencelerdir. Korona virüs nedeniyle önce düğün ve eğlenceler iptal edildi. Umudumuzu Ramazan ayı davuluna bağladık. Bu yönde izinlerimizi de aldık. Ancak şimdi de davulcuların bahşiş alması yasaklandı. Bu uygulama tüm davulcuları zora sokar” diyerek, yetkililerden bahşiş almayı serbest hale getirmelerini istedi.

Mahalledeki davulcuların çalışamadığından dolayı zor durumda olduğunu belirten Ilıcabaşı Muhtarı Alim Tarım ise davulcuların izinlerini hazırladıklarını belirterek, bahşiş meselesinin çözümü için yetkililerden yardım istedi.

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