Davulcu çaldı, muhtar sağlık çalışanları için söyledi

Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Burhaniye mahallesi muhtarı Coşkun Yıldız, davulcuyla geldiği İnegöl Devlet Hastanesi çalışanlarına maniler okudu. Muhtarın okuduğu koronalı maniler sağlık çalışanları tarafından büyük beğeni toplarken manilere karşılık olarak alkışla destek verdiler.

11 Ayın Sultanı Ramazan ayın gelmesiyle bu yıl buruk bir şekilde kutlanıyor. Korona Virüs salgını nedeniyle bu yıl Türkiye’de ramazan ayında olmazsa olmazların arasında yer alan davulcuların sayısı azıldı. Genelgeyle birlikte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü davulcularında dışarıya çıkması yasaklanmasıyla birlikte davulcu bulmakta zorlaştı. Bu geleneği sürdürmek için Burhaniye mahallesi Muhtarı Coşkun Yıldız tarafından bir davulcu tutuldu. Ancak davulcunun mahalleyi iyi bilmediğinden dolayı muhtarda sahurda kendisine eşlik ederek mani okuması renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Mahalle içinde bulunan Devlet hastanesinde yer alması nedeniyle Coşkun davulcuyla birlikte hastanenin acil servisine gelerek mani okudu. Davul sesini duyan sağlık çalışanları da dışarıya çıkarak o anları cep telefonlarıyla çekerken muhtarın okudu maniler büyük alkış aldı.

Konuyla ilgili konuşan Muhtar Coşkun Yıldız şunları söyledi. İçişleri bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle artık davul çalanlar arasında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar yer almayacak. Bundan dolayı bizde bir davulcu tuttuk ama kendisi mahalleyi iyi bilmediğinden dolayı bende kendisine eşlik ediyorum. Bu zor dönemlerde en çok alkışı halk edenler sağlık çalışanlarımız hastanede bizim bölgemizde olduğu için gelip burada bir kaç mani okuyarak kendilerine moral vermeye çalıştık. Allah yardımcıları olsun inşallah el birliğiyle bununda üstesinden geleceği dedi.

Mahalle halkı ise zor bir dönemde geçtiklerini belirterek bu ramazan biraz buruk geçiyor muhtarımız davulcu arkadaşla birlikte geziyor mani söylüyor kendisine teşekkür ediyoruz diye konuştular.