Davos’taki Rus Evi, ’Rusya Savaş Suçları Evi’ne dönüştürüldü

İsviçre’nin Davos kasabasında 52 yıldır düzenlenen Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları için Rusya tarafında kiralanan “Rus Evi” adlı bina, Ukrayna Sivil Toplum Örgütleri tarafından “Rusya Savaş Suçları Evi”ne dönüştürüldü.

İsviçre’nin Davos kasabasında Rusya tarafından kiralanan “Rus Evi” adlı bina, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından “Rusya Savaş Suçları Evi” adıyla faaliyet göstermeye başladı. Ukrayna Sivil Toplum Örgütleri tarafından adı değiştirilen Rusya Savaş Suçları Evinde, Rusya’nın işlediği iddia edilen savaş suçları Dünya Ekonomik Forum toplantılarına katılanlara gösteriliyor. Evde ayrıca Rusya’nın saldırılarından etkilenen Ukraynalılar, yaşadıklarını anlattı.

Rusya Savaş Suçları Evinde konuşma yapan Ukraynalılar, Rus ordusunun savaşla alakası olmayan her yeri vurduğunu ve ağır silahlarla ateş altına alınan sivil binaların arasında kiliseler, hastaneler ve okulların da yer aldığını söyledi. Ukraynalılar ayrıca savaşın devam ettiği bölgelerde gıda başta olmak üzere ilaç, sağlık hizmeti, içecek su ve elektriğin bulunmadığın belirterek, Rusya’nın insani yardım konvoylarına müsaade etmediğini ve yerleşim yerlerindeki sivillerin tahliyesine izin vermediğini ifade etti. Konuşmalarının sonunda Ukraynalılar, Rusya’nın saldırılarının durdurulması için uluslararası kuruluşlardan yardım istedi.

Öte yandan Dünya Ekonomik Forumu (WEF), toplantıya Rusya’dan kimseyi davet etmedi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i istenmeyen kişi ilan etti.