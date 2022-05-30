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DATÜB ve YTB işbirliğinde yapılan Medya Çalıştayı sona erdi

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde düzenlenen Medya Çalıştayı sona erdi.

Genel 30.05.2022, 20:43
DATÜB ve YTB işbirliğinde yapılan Medya Çalıştayı sona erdi

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde düzenlenen Medya Çalıştayı sona erdi.

DATÜB ve YTB işbirliğinde İstanbul’da 27-29 tarihleri arasında düzenlenen Medya Çalıştayı, 29 Mayıs’ta yapılan oturum ile sona erdi. DATÜB tarafından düzenlenen çalıştaya katılanlara katılım belgelerini DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov bizzat takdim etti.

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