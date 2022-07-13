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Datça’daki orman yangını havadan görüntülendi

Muğla’nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan görüntülendi.

Genel 13.07.2022, 20:37
Datça’daki orman yangını havadan görüntülendi

Muğla’nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan görüntülendi.

Mesudiye Mahallesi Radar mevkiindeki ormanlık alanda öğlen saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın şiddetiyle etkisini arttırdı. Ormanlık ve zirai alanda etkisini sürdüren yangın yerleşim yerlerini de tehdit etti. Yangında bazı evler zarar görürken ekiplerin alevlere karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

Dev dumanlar gökyüzünü kapladı

Datça yangını etkisini sürdürürken, yangının boyutu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının sarp ormanlık arazide etkisini sürdürdüğü gözlemlenirken, dev dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.

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