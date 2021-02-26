DASKUT’a âfet eğitimi

Yeni yılla birlikte Mustafakemalpaşa’da faaliyetlerine başlayan Doğal Âfet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) Temsilciliği, eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Serap Bağatur başkanlığında Mustafakemalpaşa’da kurulan ve doğa kazalarında, doğal âfetlerde mağdurların yardımına koşan DASKUT Temsilciliği, çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu günlerde Kirmasti Off-Road Ekibi ile birlikte kırsal kesimdeki 5 farklı noktada sokak hayvanları için iaşe ve bakım temininde bulunan DASKUT üyeleri, âfet farkındalık eğitimleriyle de deprem gibi tabiî âfetlerde doğru davranış teknikleri hakında bilgilendirildi.

DASKUT Genel Merkezi’nde Genel Başkan Tuncay Meriçli tarafından verilen eğitim seminerinde âfet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, âfet sırasında doğru davranış şekilleri, âfet sonrası ilk ânlar,yangın ve tahliye gibi konularda bilgiler verildi.

AFAD tarafından e-mail adreslerine sertifikaların gönderileceği, ücretsiz olarak verilen eğitimlerin periyodik aralıklarla devam edeceği bildirildi.