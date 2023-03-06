DASK’ta merak edilenler

Kahramanmaraş merkezli olan ve yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından bölgede ve çevre illerde çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü. Kayseri’de sigortacılık yapan Yakup Göktaş, depremlerin ardından vatandaşların merak ettiği Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) poliçeleri ile ilgili verdiği bilgilerde, “DASK ve konut sigortasının birlikte yapılması vatandaşlar açısından çok önemlidir” dedi.

DASK ve konut sigortasının birlikte yapılmasının evde oluşan zarar miktarının alınması açısından daha sağlıklı olacağını söyleyen Sigortacı Yakup Göktaş, “Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz, hastanede yatanlara da geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sabırlar diliyoruz. İnşallah bunları da hep beraber atlatacağız. Zorunlu Deprem Sigortası, yani diğer ismi ile Doğal Afet Sigortası olarak halk içerisinde geçiyor. Zorunlu Deprem Sigortası’nın mutlaka yapılması gerekir. Günümüzde zaten en büyük sorunlarımızdan bir tanesi deprem olduğu için de şarttır. Bunun için de tapu, ada, pafta, parsel numarası gerekiyor. Adres gerekiyor. Ara kat mı yoksa üst kat mı bunların bildirilmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve doğum tarihi gerekiyor. Zorunlu Deprem Sigortası konutlara yapılıyor, özellikle bunu söylemek istiyorum. DASK’ta örnek vermek gerekirse en yüksek 640 bin TL’ye kadar ödeme yapılıyor. 640 bin TL’nin üzerine almak istiyorsa deprem sonucunda konut sigortasını yaptırması gerekiyor. Örneklerle gidecek olursak, 200 metre kare bir evimiz olsa birim fiyatını 10 TL’den çarptığımızda 2 milyon lira civarında yapar. 640 bin TL’sini DASK poliçesi öder, kalanı da konut sigortası öder. DASK artı konut sigortası yapılması vatandaşlar açısından çok önemlidir ve ikisi beraber yapılırsa hasarlarını alabilirler. Konut sigortası ayrca hem yangına karşı, hem daimi suya karşı, hem fırtınaya karşı ve diğer afetleri de karşılar” dedi.

Göktaş, satın alınabilen risklerin ucuz olduğunu ve kaybetmemek için sigortaların yaptırılması gerektiğini söyleyerek, “DASK için vatandaşlarımızın herhangi bir acenteyi arayarak adresleri ile kimlik numarası, doğum tarihi ve dairenin metre karesini vermeleri yeterlidir. Çok hızlı bir şekilde yapılır ve en fazla 5 dakikadan da poliçesini alır. Deprem sigortası yaptırılırken mutlaka brüt metre karenin verilmesi gerekiyor. Poliçe düzenlendikten sonra herhangi bir hasar olursa eğer, Alo 125’i aramaları yeterlidir. Oradan hasar dosyası açılır. Dosya ile beraber eksper gelir. Eksper tarafından gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra da hesaplarına hasar bedelleri ödenir. Öncelikle şunu söylemek gerekir; hayatımız bir risk ve riskin içerisindeyiz. Bu riski para ile satın alabiliyorsak gerçekten ucuzdur. Herkesin iş yerlerinde, evinde DASK ve konut sigortasını yaptırmasını talep ediyoruz. Çünkü başımıza gelen şeyleri görüyoruz. Kaybetmeyelim, kazanalım ve bunun için de sigortalarımızı yaptıralım” ifadelerini kullandı.