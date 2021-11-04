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Dardanel, “kadın dostu şirketler” listesinde yükselişini sürdürüyor

- Dardanel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen:- “Bugün 37 yılı aşan başarı hikayemiz ve 35 farklı ülkeye ihracat yaparak global bir marka olma yolculuğumuzda en büyük rol kadın çalışanlarımızın. Onların gücüyle büyümüş bir şirket olarak, bölgemizde binlerce kadına istihdam sağlamaya, gelir yaratmaya ve böylece birçok aileye dokunmaya devam edeceğiz"

Genel 04.11.2021, 10:58
Dardanel, “kadın dostu şirketler” listesinde yükselişini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de kadın istihdamına en büyük katkı sağlayan şirket ve grupları belirleyen “Kadın Dostu 100 Şirket Araştırması”nda yükselişini sürdüren Dardanel, Çanakkale Bölgesi’nde kadın iş gücünü ekonomiye kazandıran şirketlerin başında geldi.

Dardanel'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 8 Mart için hazırladığı kampanyada “Adamlar değil, kadınlar ne güzel yapmış” diyerek, üretim ve ekonomide kadın emeğinin önemine dikkati çeken Dardanel, bu vizyonunu istihdam stratejisinde de hayata geçirmeye devam ediyor.

Capital Dergisi tarafından her yıl gerçekleştirilen “Kadın Dostu 100 Şirket Araştırması”nda bu yıl da yerini alan Dardanel, 1.458 kadın çalışanıyla Türkiye’nin bu alandaki öncü şirketleri arasına girerken, üretimini sürdürdüğü Çanakkale Bölgesi’nin de lideri oldu.

Listede bu yıl 6 sıra birden yükselerek 58’inci olmayı başaran şirket, yüzde 64,1 kadın çalışan oranı ile sektördeki öncülüğünü de koruyor.

1984 yılından bu yana Türkiye’yi ton balığıyla buluşturan Dardanel, üretim ve ihracat gücünün yanı sıra oluşturduğu kadın istihdamıyla da ekonomiye değer katmaya devam ediyor.

Türkiye’de kadın istihdamına en büyük katkı sağlayan şirket ve grupları belirleyen “Kadın Dostu 100 Şirket Araştırması”nda da yükselişini sürdüren Dardanel’in odağında ise kadın çalışanlar bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, “Bugün 37 yılı aşan başarı hikayemiz ve 35 farklı ülkeye ihracat yaparak global bir marka olma yolculuğumuzda en büyük rol kadın çalışanlarımızın. Onların gücüyle büyümüş bir şirket olarak, bölgemizde binlerce kadına istihdam sağlamaya, gelir yaratmaya ve böylece birçok aileye dokunmaya devam edeceğiz. Kadının gücüne önem veren bir şirket olarak, 2022 yılı hedeflerimizin başında kadın istihdamını her kademede artırmak geliyor.” ifadelerini kullandı.

#dardanel
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