DAP Yapı'nın Nişantaşı Koru projesi ciro birincisi oldu

İSTANBUL (AA) - DAP Yapı'nın "Sağlıklı evler" konsepti ile hayata geçirdiği Nişantaşı Koru projesi, 9 ayda hasılat rekoru kırdı.

Dap Yapı açıklamasına göre, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın her yıl açıkladığı “Yıl Bazlı Satış Raporu” sonuçlarına göre Nişantaşı Koru, 2021’in ilk 9 ayında hasılat birincisi oldu.

Proje, 3’üncü çeyrekte 102 adet konut satarak toplam 1 milyar 391 milyon 235 bin TL'lik hasılatla ciro şampiyonu oldu.

Knight Frank 2020 The Wealth Report ve Dünya Şehirleri Kültür Forumu’nun araştırmalarına göre, yeşil alana, parklara ve koruya komşu olan konutlarda fiyat artış potansiyeli kentteki diğer konutlara göre yüzde 47 daha fazla. Bu artış potansiyelinin İstanbul’da ise yüzde 200’ü aştığı tahmin ediliyor.

DAP Yapı öncülüğünde Nişantaşı’nda hayata geçirilen ve 60 bin metrekare koru alanına komşu olan “Sağlıklı Ev' projesi, lokasyon olarak Amerikan Hastanesi ile Ihlamur Kasrı arasında yer alıyor. Bahçe Villa ile Teras Villa konseptlerinin de bir ilk olarak tasarlandığı proje, 100 bin metrekare göz teması kurulabilecek doğa manzarasıyla tam bir koru yaşamı sunuyor.

Abdi İpekçi Caddesi’ne yaklaşık 5 dakika yürüme mesafesinde bulunan DAP Yapı Nişantaşı Koru projesi, City’s Alışveriş Merkezi’ne de 300 metre yakınlıkta.





- Kişiye özel çözümler





Nişantaşı projesindeki üniteler, tamamen lüks tekne mantığıyla malzemelerin birbiriyle uyumlu olduğu, yaşam alanlarının en verimli şekilde kullanıldığı, kalitenin ve konforun maksimumda olduğu şekilde dizayn edildi. Projede bağımsız bölüm sayısı da az tutuldu. Kat yüksekliği 5 ila 10 kat arasında sınırlandırıldı. Konutlardaki tavan yüksekliği ise minimum 4 metre olarak planlandı. Bu sayede yüksek tavanlı, ferah ve insanın içini açan yaşam alanları tasarlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, yeni dönemin getirdiği değişimlere en hızlı adapte olan şirketlerden biri olduklarını belirtti.

DAP Yapı ve Emlak Konut güvencesiyle geliştirdikleri Nişantaşı Koru projesinin bunun en önemli örneği olduğunu aktaran Yılmaz, 9 aylık süreçte büyük bir talep ile karşılaştıklarını bildirdi.

Lüks tekne mantığında kişiye özel çözümler düşündükleri projede, 25 dönüm arazi üzerinde sadece 160 seçkin kişinin sahip olabileceği, Ihlamur Kasrı gibi şehrin en değerli yeşil alanlarından birine komşu hem koru hem Boğaz manzarasını birlikte yaşanabilecek yaşam alanları sağladıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:



"Daire büyüklüğünde terasların, 6. katta bile Boğaz manzarasında yüzebileceğiniz sonsuzluk havuzlarının hem binadan hem kendi bahçenizden giriş imkanı sağlayan bahçe villaların yer aldığı projemizi, salgınla birlikte değişen iş-yaşam dengesinde nefes aldıran bir anlayışla tasarladık. İlk günden beri yatırım yaptığımız bölgelere değer katma vizyonuyla hareket eden bir geliştirici olarak, örnek projeler geliştirdik. Yaptığımız iş aslında küçük kum tanelerinden büyük sanat eserleri yapmak… Bu doğrultuda proje geliştirdiğimiz bölgelerin karakteristiğine uygun, yenilikçi projelere imza atıyoruz. Nişantaşı projesi, nesilden nesile miras olarak bırakılan, yıllar boyunca değerini koruyacak bir eser."



