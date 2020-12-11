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Dans eğitimini aksatan kısıtlamalara online çözüm

Getirilen son kısıtlamalar sebebiyle faaliyetlerine ara veren dans okulları, eğitimlerine internet üzerinden verdikleri dersler ile devam ediyor.

Genel 11.12.2020, 10:51
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Dans eğitimini aksatan kısıtlamalara online çözüm

Getirilen son kısıtlamalar sebebiyle faaliyetlerine ara veren dans okulları, eğitimlerine internet üzerinden verdikleri dersler ile devam ediyor.

Temastan kaçınılması ve bulaş riskinin azaltılması için en son alınan kararlar kapsamında pek çok sektör faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı. Bu bağlamda kapatılan dans okulları da durumdan etkilendi. Covid-19 vakalarındaki artış üzerine alınan kararlar kapsamında dans kurumları kapanınca eğitimler çevrim içi ortama taşındı. Eskişehir’de sahip olduğu dans akademisinde eğitim veren Mert Can Özkan, öğrencilerinin dans eğitimine ara vermeden devam edebilmesi için çabaladıklarını belirtti. Bu doğrultuda, öğrencilerin yoğun ısrarlarına cevap vermek için çözüm yolu arayışlarına giren Özkan, internet üzerinden öğrencilerine ulaşmaya karar verdiklerini ve kurdukları sistem ile eğitimlere online bir şekilde devam edeceklerini ifade etti.

“Dans etmeyi çok özledik”

Kişisel olarak dansın öneminden bahseden Özkan, figürleri bir iletişim aracı ve dışa vurum olarak gördüklerini ifade etti. Dansta başarılı olmak için antrenman yapmanın çok önemli olduğunu belirten Mert Can Özkan, aldığı dereceleri antrenmana borçlu olduklarının altını çizdi. Dansın kendileri için neler ifade ettiğini anlatarak söze başlayan Özkan, “Dans bizim için hayatımızın tüm sorumluluklarından kaçıp kendimizi bulduğumuz, ifade ettiğimiz, daha rahat davranabildiğimiz, özgürce hareket edebildiğimiz, daha dik durabildiğimiz, içimizden geçenleri yansıtabildiğimiz bir iletişim aracı. Bu yasakların özellikle yirmi yaş altı arkadaşlarımızı kısıtlaması ve Eskişehir’de dans okullarının kapanması ile online derslere yöneldik. Hâlihazırda öğrencimiz olan kişiler buradan asla uzaklaşmak istemedikleri için dört gözle hazırlıklarımızı tamamlamamızı, programımızı yayınlamamızı ve derslere tekrar başlamamızı bekliyorlar. Onlar bu konuda çok heyecanlı” diye konuştu.

“Tutkumuzu canlı tutmaya çalışıyoruz”

İnternetin nimetlerinden sonuna kadar faydalandıklarının altını çizen Özkan, bütün bu imkânlara rağmen bazı anlarda yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle yüz yüze eğitimdeki verimin çok uzağında kalınabildiğini söyledi. Pandemi kurallarının dışına çıkamadan eğitimin vermenin asıl amaçları olduğunu ifade eden eğitmen, sağlığın ve vaka artışını azaltmanın her şeyden önemli olduğuna değindi. Mert Can Özkan, “Bizim arkadaşlarımıza dokunabilmemiz lazım, bir şeyleri anlatmamız, tek tek hepsini izlememiz lazım. Burada ekranı kuruyoruz, koca bir ekranda onları izlemeye çalışıyoruz, her bir hareketlerine teker teker dikkat ediyoruz. Ama işte mevcut koşullarda internet takılabiliyor, bazı anları tam yakalayamıyoruz veya sesimizi tam alamıyorlar, müzik konusunda tam anlaşamıyoruz. Tabii ki bu durumlar birazcık zorluyor. Fakat bu tamamen istemekle alakalı bir şey. Ekranın başında iki saat boyunca karşımızda bizle beraber hareketleri yapan, bizim her söylediğimizi dinleyen arkadaşlar da alabildikleri maksimum verimi almaya çalışıyorlar. İnsanlar pandemiden dolayı hayatını, işini kaybederken, hastanede acı çekerken tabii ki tutup da ‘Biz dans edeceğiz, bizim yolumuzu açın’ gibi bir şey peşinde değiliz. Sadece çok özledik, herkesin bazı şeyleri özlediği gibi biz de dans etmeyi çok özledik. Elimizden geldiğince bu tutkumuzu canlı tutmaya çalışıyoruz. Bir şekilde bunu devam ettirmenin yollarını bulmaya çalışıyoruz. Biz şu anda buradayız, evet kimseyi kabul edemiyoruz buraya, bir yasak var. Ama arkadaşlarımıza onlar evlerindeyken, özellikle de yirmi yaş altına, ulaşmaya çalışıyoruz. Onların antrenmanlarına bir şekilde devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Herkes gibi bir an önce sürecin son bulmasını ve hepimize ülkece hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Enerjimizi kaybetmiyoruz”

Aynı kurumun bir başka eğitmeni olan İzel Durmuş da yüz yüze eğitimi özlediklerini fakat çevrim içi dersleri de sabırsızlıkla beklediklerini belirtti. Dört yıldır dans eden, üç yıldır da eğitmenlik yapan Durmuş, hip-hop dans türünde 15’e yakın öğrenciye eğitim verirken her ne şekilde olursa olsun eğitimleri devam ettirmek istediklerini vurguladı. Durmuş, “Tabii ki yüz yüze eğitim çok daha verimli ve etkili geçiyor ama maalesef pandemiden, malum şartlardan dolayı çevrim içi dersler vermek zorundayız. Bu dersler için öğrencilerimiz gibi bizler de çok hevesliyiz, istekliyiz. Evet, pandemiden dolayı sıkıntılar var ama biz derslerimize ara vermek istemiyoruz. O yüzden tüm motivasyon ve enerjimizle çevrim içi derslere devam etmek istiyoruz. Keza öğrencilerimiz de aynı şeyi düşünüyorlar. Tüm enerjileri ve istekleriyle çevrim içi derslerde bizlerle birlikte olacaklar. Her şeyden önce evde bulunmak zorunda olduğumuz vakti daha verimli, sağlıklı ve eğlenceli geçirmek isteyen herkes için derslerimiz açık, aktif ve online, herkesi bekliyoruz. Daha zinde ve sağlık olmak için herkesi derslerimize davet ediyorum” diyerek konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.
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