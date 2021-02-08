Danimarka Başbakanı Frederiksen evde temizlik yaptığı anları takipçileri ile paylaştı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, hafta sonu evinde temizlik yaptığı anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşmasının ardından ülkenin gündemine oturdu. Frederiksen, paylaştığı fotoğrafın altına "Hafta sonu kış güneşi" yazdı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla hem takipçilerini eğlendirdi hem de dikkatleri üzerine çekti. Danimarka’da 2019 yılının haziran ayından bu yana Başbakanlık görevini sürdüren Frederiksen, kişisel sosyal medya hesabından evinde temizlik yaptığı anları paylaştı. Hafta sonunu evinde geçirdiğini ve uzun zamandır temizlik yapmak için vakit bulamadığını aktaran Başbakan Frederiksen, "Hafta sonu kış güneşi. Son birkaç aydır evi temizlemek için fazla zamanım olmadı. Herkese mutlu bir pazar" ifadelerini kullandı.

Başbakan Frederiksen, sosyal medyada takipçileri ve sevenleri tarafından güler yüzlü paylaşımları ve mutlu kişiliği ile tanınıyor.