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Damat gelini dövdü
HATAY'DA BİR DAMAT, SOKAK ORTASINDA GELİNİ DARP ETTİ
Genel 01.11.2020, 16:43
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Hatay’da bir damat, yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokatlayıp yumruklayarak dövdü.
Alınan bilgiye göre, Belen ilçesine bağlı Gedik mevkisinde üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan çift, araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce yakınları damadı sakinleştirmek istedi. Damat, yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokat atıp ve yumruklayarak dövdü.
Damadın gelini dövdüğü anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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