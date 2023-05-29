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Damadı evlendiğine pişman ettiler
BURSA’DA HAFTA SONU DÜNYA EVİNE GİREN DAMADI, ARKADAŞLARI EVLENDİĞİNE EVLENECEĞİNE PİŞMAN ETTİ. UNA, YUMURTAYA BULADIKLARI DAMADIN ATEŞİNİ DE YANGIN TÜPÜYLE SÖNDÜREN MAHALLELİ GÜLME KRİZLERİNE GİRDİ.
Genel 29.05.2023, 11:03
Bursa’da hafta sonu dünya evine giren damadı, arkadaşları evlendiğine evleneceğine pişman etti. Una, yumurtaya buladıkları damadın ateşini de yangın tüpüyle söndüren mahalleli gülme krizlerine girdi.
Bursa’nın Gürsu ilçesinde geleneklerini yaşatan damadın arkadaşları, ellerine ne geçtiyse damada attı. Kovalarla su dökülen damat, una ve yumurtaya bulunmaktan kurtulamadı. Vatandaşların camlardan ve araçların arkasından güle güle izlediği anlarda, bir kişinin ise yangın tüpüyle gelmesi dikkat çekti. Yangın tüpünü damada boşaltan arkadaşı, geri kalanını ise diğer arkadaşına sıktı.
Gülüşmelerin ve eğlencenin eksik olmadığı düğünde, damak evlendiğine evleneceğine pişman oldu.