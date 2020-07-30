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Damada düğünde araba kapısı taktılar
BAĞCILAR'DA OTOMOBİL TUTKUNU GENCE DÜĞÜNÜNDE ARKADAŞLAR TARAFINDAN ARABA KAPISI HEDİYE EDİLDİ. İLGİNÇ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.
Genel 30.07.2020, 11:39 30.07.2020, 11:48
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Bağcılar’da otomobil tutkunu gence düğününde arkadaşlar tarafından araba kapısı hediye edildi. İlginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bağcılar’da otomobil tutkunu Mert Bozok, Büşra Bozok ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğün töreninde davetliler ilginç anlar yaşadı. Bozok’un arkadaşı Muhammet Enes Gülaçar, çifte takı töreninde sahibi olduğu aracın kapıları arızalı olduğu için destek amaçlı 2 adet otomobil kapısı taktı. İlginç anların yaşandığı düğün töreninde ise o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Takı esnasında hiç beklemedikleri bir hediye ile karşılaşan Bozok çifti ise şaşkınlarını gizleyemedi.
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