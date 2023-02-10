Dakka’da Türkiye’deki depremzedeler için dua edildi

Bangladeş’in başkenti Dakka’daki Baitul Mukarram Camii’nde, Türkiye’de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dua edildi.

Bangladeş’teki Müslümanlar, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde zarar gören felaketzedeleri unutmadı. Başkent Dakka’da bulunan Baitul Mukarram Camii’nde kılınan cuma namazının ardından, Türkiye’deki depremlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dua edildi.