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"Daha önce balıklar şoktaydı, şimdi vatandaş şoka girdi"

Edirne’nin Keşan ilçesinde, havaların soğuması ile birlikte fiyatı 15 liraya kadar düşen hamsi tezgahlarda sevenlerini mutlu etti. 30 liradan inen fiyat karşısında şaşıran vatandaşların durumunu anlatan balıkçılar, "Daha önce balıklar şoktaydı şimdi insanlar şoka girdi" dedi.

Genel 21.01.2021, 16:41
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"Daha önce balıklar şoktaydı, şimdi vatandaş şoka girdi"

Edirne’nin Keşan ilçesinde, havaların soğuması ile birlikte fiyatı 15 liraya kadar düşen hamsi tezgahlarda sevenlerini mutlu etti. 30 liradan inen fiyat karşısında şaşıran vatandaşların durumunu anlatan balıkçılar, "Daha önce balıklar şoktaydı şimdi insanlar şoka girdi" dedi.

"Daha önce balıklar şoktaydı, şimdi insanlar şoka girdi"

Serin havaların etkisiyle, deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bununla birlikte ’denizlerin kuru fasulyesi’ hamsi de su yüzeyine çıkınca bolluk oluştu. Yaşanan hamsi bolluğunun tezgahlardaki etiketlere 15 lira olarak yansımasına vatandaşın tereddütle yaklaştığını söyleyen balıkçı esnafı Miraç Borazan, "İnsanlar şokta şu an, daha önce balıklar şoktaydı şimdi insanlar şoka girdi. Fiyat ucuzlayınca biraz geri çekiliyorlar ama hamsimiz tazedir, güvenle yiyebilirler. Zaten insanlar balık alırken mutlaka onun solungaçlarına, pullarına ve gözlerine dikkat etmeli. Mutlaka yiyeceği balığı da incelemeli" ifadelerini kullandı.

"Yasak kalkarsa deniz kudurur"

Düşen fiyatlarla birlikte, sardalya 15 lira, uskumru 25 lira ve mezgitin 40 liraya satıldığını belirten Borazan, "Karadeniz’de hamsi yasağı var ama Kırklareli’de henüz av yasağı başlamadı. Bu balıklar İğneada’dan geliyor, eğer Karadeniz’de de kalkarsa yasaklar o zaman deniz kudurur" dedi.

"Hamsi garibanın yemeği"

"Bu zamana kadar pahalıydı; ama şu an normal. Daha da inmesi gerek 10 lira olmasını da bekliyoruz" diyen Borazan, şöyle devam etti:

"Fiyatlar yüksek, sebebini bilmiyoruz ama halkın yiyeceği en ucuz balık olan hamsi pahalı. İnsanlar normal şartlarda alamıyorlar, balıkçılar da fiyatları yüksek tutuyor galiba ama onlara da hak vermek lazım çünkü girdi maliyetleri var. Kalabalık aileler için fiyatların düşmesi çok önemli. 60 lira balığa verince, geriye bir şey kalmıyor. Hani nerede bunun ekmeği, nerede salatası? Millet yetişemiyor bu fiyatlara. Balık güzel, düşünce fiyat da uygun oldu önceki gülere göre. Hamsi 40 liraydı 15 lira oldu. Yanına bir salata yapıp bedavaya karın doyurursun. Bizim gibi fakir fukara için uygun denilebilir fiyatlar. Balıkçının işi çok zor, çünkü ucuz. Hamsi garibanın yemeği. Ben aldım 2 kilo 4-5 kişi karnını doyuracak bununla ama cebinde parası olan diğer balıkları da alacak. Fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz."
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