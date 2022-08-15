Daha genç görünmenin sırrı: Endoskopik yüz germe

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özsular, yılların yüzünde bıraktığı izlerden kurtulmak isteyenlerin rağbet gösterdiği ‘endoskopik yüz germe’ ameliyatı hakkında merak edilenleri anlattı.

Uzun yıllardır genel cerrahi, kadın doğum ve ortopedi ameliyatlarında kullanılan endoskop cihazı, artık yüz gençleştirme operasyonlarında da tercih ediliyor. Bu yöntemin yüz gençleştirme ameliyatlarının daha konforlu olmasını ve hastada iz bırakmadığını dile getiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özsular, “Esnek bir tüp şeklinde tasarlanan endoskop cihazının ucunda bir lens ve kamera bulunur. Bu kamera yönlendirilebilir ve görüntüleri bağlı bulunduğu bilgisayara net bir şekilde aktarır. O sayede büyük kesiler yapılmadan ameliyat gerçekleştirilir” dedi.

Kişiye özel planlama yapılır

Op. Dr. Yavuz Özsular, operasyonun detaylarını şöyle anlattı:

“Ameliyatta saç derisi içerisinden 1 santimlik beş tane kesi açılır. Endoskopik kamera ve özel cerrahi aletler ile sarkmış olan dokulara müdahale edilir. Derin planda bulunan dokular ve yapılar, ince işçilikle yeni yerlerine yerleştirilir. Kişiye özel planlama yapılır. Bu operasyonla alına, kaşlara, şakaklara, göz kenarlarına ve orta yüze müdahale edilerek kişinin daha genç ve dinamik görünmesi sağlanır.”

Hasta uyandığında ağrı hissetmez

Ameliyatın genel anestezi altında yapıldığını belirten Dr. Özsular, operasyonun 1-3 saat arasında tamamlandığını söyleyerek, “Hasta uyandığında ağrı hissetmez. Ancak genel anestezinin sersemliğini atmak birkaç saat sürebilir. Birkaç saat sonra şişkinlik ve ödemler görülebilir. Hastanın bir gece hastanede yatması gerekir. İlk birkaç gün oluşabilecek ağrılar için doktor ağrı kesici reçete edecektir. Şişlik ve ödemler 7-10 günden sonra inmeye başlar. 1 ay sonra yüzün yeni hatları ortaya çıkar. Ödem ve şişliklerin tamamen inmesi kişinin yapısına bağlı olarak 6 ay, bazen de 1 yılı bulabilir” ifadelerini kullandı.

Diğer germe ameliyatlarına göre iyileşme süreci daha hızlı

Op. Dr. Yavuz Özsular, endoskopik yüz germe ameliyatının avantajlarını ise şöyle sıraladı, “Büyük kesiler, büyük pansumanlar yapılmaz. Mini yüz germe ve tam yüz germe ameliyatına göre iyileşme süresi daha hızlıdır. İleri derece cilt gevşekliği ve sarkması olmayan tüm yaş grubundaki hastalar bu operasyondan faydalanabilir”

Dr. Özsular, ameliyat sırasında sinir hasarı oluşup oluşmadığı sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Endoskopik yüz germe ameliyatlarında endoskop yardımıyla sinirler görünüp korunduğu için risk, diğer yüz germe ameliyatlarına oranla daha azdır.”