Dağların arasındaki otoban

Karadeniz Sahil Yolu kapsamında Ordu-Fatsa arasında inşa edilen otoban ve tüneller, zorlu coğrafyada dağlarla verilen mücadele sonrası sağlanan konforlu ulaşımı gözler önüne seriyor.

Ordu-Fatsa arasını 42 km’den 27 km’ye düşüren ve 2007 yılında ulaşıma açılan yolda halen ulaşım sektörüne hizmet veren ve 3 bin 820 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun 6. karayolu tüpgeçidi Nefise Akçelik Tüneli bulunuyor.