banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik!
WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik!
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!

Dacia Spring, 2022 Auto Best finalisti oldu

Genel 19.10.2021, 14:46
Dacia Spring, 2022 Auto Best finalisti oldu

İSTANBUL (AA) - Dacia Spring, Auto Best'in "Avrupa'da Satın Alınabilecek 2022 Yılının En İyi Otomobili (Best Buy Car of Europe 2022)" yarışmasında finalist olarak seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mart ayında pazara sunulan otomobil, Dacia markasının elektrik hamlesinde öne çıkıyor.

Avrupa'da tüm temel donanımlar dahil (navigasyon, klima, elektrikli camlar ve daha fazlası) sunulan Dacia Spring, elektrikli ulaşımı herkes için ulaşılabilir kılıyor. Görünümü, 4 tam boy koltuğu ve yaklaşık 300 litrelik bagajı ile şehirli rakipleri arasında öne çıkıyor. Çok yönlü şarj seçenekleri ve şehir içinde 305 kilometreye varan menzili (WLTP karma döngüde 230 kilometre), onu şehir içindeki günlük kullanımlar için ideal bir elektrikli otomobil haline getiriyor.

Auto Best'in 32 Avrupa ülkesinden 32 gazeteciden oluşan jürisi, gelecek haftalarda 6 finalist arasından Best Buy Car Europe 2022'yi seçecek ve kazanan Aralık 2021'in ortasında açıklanacak.

#Auto Best #Dacia Spring
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2