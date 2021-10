Dacia Spring, 2022 Auto Best finalisti oldu

İSTANBUL (AA) - Dacia Spring, Auto Best'in "Avrupa'da Satın Alınabilecek 2022 Yılının En İyi Otomobili (Best Buy Car of Europe 2022)" yarışmasında finalist olarak seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mart ayında pazara sunulan otomobil, Dacia markasının elektrik hamlesinde öne çıkıyor.



Avrupa'da tüm temel donanımlar dahil (navigasyon, klima, elektrikli camlar ve daha fazlası) sunulan Dacia Spring, elektrikli ulaşımı herkes için ulaşılabilir kılıyor. Görünümü, 4 tam boy koltuğu ve yaklaşık 300 litrelik bagajı ile şehirli rakipleri arasında öne çıkıyor. Çok yönlü şarj seçenekleri ve şehir içinde 305 kilometreye varan menzili (WLTP karma döngüde 230 kilometre), onu şehir içindeki günlük kullanımlar için ideal bir elektrikli otomobil haline getiriyor.

Auto Best'in 32 Avrupa ülkesinden 32 gazeteciden oluşan jürisi, gelecek haftalarda 6 finalist arasından Best Buy Car Europe 2022'yi seçecek ve kazanan Aralık 2021'in ortasında açıklanacak.