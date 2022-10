Cumhuriyetin 99’uncu yılı Kartal’da coşkuyla kutlandı

Kartal Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yılını düzenlediği kutlama programıyla birlik ve beraberlik içinde kutladı. Etkinlik çerçevesinde konser veren sanatçı Oğuzhan Koç renkli görüntülere sahne oldu.

Kartal Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yılını düzenlediği kutlama programıyla birlik ve beraberlik içinde kutladı. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kutlama programı, Kartallı Kazım Meydanı’nda düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Kartallı Kazım Meydanı’nda başlayıp Kartal Meydanı’nda biten Fener Alayı’na Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı. Türk pop müziğinin sevilen ismi Oğuzhan Koç, etkinlik çerçevesinde sahne alarak Kartallılarla buluştu. Müzikseverler Koç’un şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

“Yaşasın Cumhuriyet diyorum”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugün Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü Kartal’da bütün komşularımıza coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet coşkusu hep devam edecek. Cumhuriyetin ışığı hiç sönmeyecek çünkü Cumhuriyet kolay olanı değil, doğru olanı yapmak. Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sembolü. Bundan tam 99 yıl önce atalarımızın hep birlikte büyük bir inançla yan yana mücadele edip çok büyük bir zafer kazandıran bir öykünün adıdır Cumhuriyet. Zor günlerden geçiyor olabiliriz ama bu zorlukları aşacak olan bütün çözüm 100 yıllık tecrübesini yaşayan Cumhuriyette saklıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde onun ilkelerinden vazgeçmeyerek, Cumhuriyetin coşkusunu hep yaşatmaya devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet diyorum" şeklinde konuştu.

“Biraz özlem duyuyoruz böyle şeylere”

Etkinliğe katılan Adnan Biren, "Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı. Bu sene bugün bana da kısmet oldu katılmak. Ne mutlu bana eşimle birlikte katılıyoruz. Gerçekten ifade etmek bayağı bir zor. Ben 42 yıldır yurtdışındayım. Biraz özlem duyuyoruz böyle şeylere" dedi.

“Türkiye’de yaşadığım için gurur duyuyorum”

Etkinliğe katılan Şengül Özay ise, "Çok mutluyum. Türkiye’de yaşadığım için zaten gurur duyuyorum. Atatürkçü olmaktan daha çok gurur duyuyorum" diye konuştu.

“Her günümüz böyle olsun”

Etkinliğe katılan Sebahat Gerçek de, "Mutluyuz, Cumhuriyet çocuğu olduğumuz için gururluyuz, şerefliyiz, coşkuyla kutluyoruz. Her günümüz böyle olsun, her gününüz bayram havası olsun. Allah gençlerimizi doğru yoldan ayırmasın, Atatürk’ün yolundan ayırmasın her günleri böyle olsun" şeklinde konuştu.