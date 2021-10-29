banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Cumhuriyetin 98. yılı için denizde dev Türk bayrağı açtılar

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sualtı Topluluğu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda denizde dev Türk bayrağı açtılar. Konu ile ilgili konuşan Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu Başkanı Mehmet Alagöz, “Bizler Sualtı Topluluğu olarak, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri olarak, Türk gençleri olarak var olduğumuz sürece bayrağımızı gururla ve onurla dalgalandıracağız” dedi.

Genel 29.10.2021, 12:59
Cumhuriyetin 98. yılı için denizde dev Türk bayrağı açtılar

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sualtı Topluluğu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda denizde dev Türk bayrağı açtılar. Konu ile ilgili konuşan Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu Başkanı Mehmet Alagöz, “Bizler Sualtı Topluluğu olarak, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri olarak, Türk gençleri olarak var olduğumuz sürece bayrağımızı gururla ve onurla dalgalandıracağız” dedi.

AÜ Sualtı Topluluğu öğrencileri Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu başkanlığında Cumhuriyet’in 98. yılına özel Antalya Yat Limanında 54 metrekare büyüklüğünde dev Türk bayrağı açtı. 16 kişilik ekip soğuk suya aldırmadan denizde dalış yaparak, su yüzeyinde bayrak açma etkinliği düzenledi. Öğrenciler denizde ayrıca, Atatürk flaması ve Akdeniz Üniversitesi flaması da açtı.

“Bayrağımızı gururla ve onurla dalgalandıracağız”

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu Başkanı Mehmet Alagöz, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir bayrak açma etkinliği yaptık. 54 metrekare boyutunda bir Türk bayrağı, Atatürk flaması ve üniversitemizin flamasını açtık. ABC dediğimiz ekipmanlarla su üzerinde 16 topluluk üyesi arkadaşımız ile bu etkinliği gerçekleştirdik. Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna can vermiş şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Bizler Sualtı Topluluğu olarak, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri olarak, Türk gençleri olarak var olduğumuz sürece bayrağımızı gururla ve onurla dalgalandıracağız” diye konuştu.

“Gençliğimizin Atatürk’e ve Cumhuriyete sahip çıkması bizi mutlu ediyor”

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu bugün denizde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Antalya Yat Limanında Türk bayrağı, Atatürk posteri ve üniversitemizin bayrağını açtılar. Bugün bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş yıldönümü. Bu kapsamda öğrencilerimiz etkinlik yaptı. Gurur verici bir olay. Gençliğimizin Atatürk’e ve Cumhuriyete sahip çıkması bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3