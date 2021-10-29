Cumhuriyetin 98. yılı Beyoğlu’nda coşkuyla kutlandı

Beyoğlu’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü kortej yürüyüşüyle kutlandı. Vatandaşlar büyük bir coşkuyla, Tepebaşı’ndan başlayan yürüyüşte meş’alelerle ve Türk bayraklarıyla Galata’ya kadar yürüdü.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Tepebaşı’ndan başlayan yürüyüş Galata’da son buldu. Vatandaşlar, Türk Bayrakları ve meş’aleleri ile 10. Yıl Marşı’nı söyleyerek coşkuyla yürüdü. Etkinliğe Milli Okçu Mete Gazoz da katıldı. Etkinliğin ardından Galata Kulesi’nde gösteriler yapıldı.

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhuriyetin 98. yılını kutladı. Tüm Türkiye’de büyük bir coşku olduğunu dile getiren Yıldız, "İstanbul’da bütün Türkiye’de büyük bir cumhuriyet heyecanı var. Tabii Beyoğlu farklı kültürlerin, inançların, yaşam tarzların ve farklı medeniyetlerin olduğu bir yer. Bu gün sabahtan itibaren hemşehrilerimle bayramlaşıyorum. Genciyle, çocuğuyla yaşlısıyla bir cumhuriyet bayramlaşması gerçekleştirdik. Şimdi de bütün Beyoğlu’nun renkleriyle beraberiz. Yanımda Milli Okçumuz sporcumuz Mete Gazoz var. Milli cemaatlerin temsilcileri, gazilerimiz, siyasi partililerimiz ve sayamadığım birçok insan var. Bu toprağın çocuklarıyız ve cumhuriyet hepimizin. Ve ilelebet cumhuriyetle beraber yolumuza devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü kutlu olsun" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Milli Okçu Mete Gazoz, mutlu olduğunu söyleyerek, "Bana söyleyecek çok da bir söz kalmadı. Burada olduğum için mutluyum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Yürüyüşe katılan Leman Atmaca ise gösteriyi beğendiğini duygu dolu olduğunu dile getirerek, "Öncelikle böyle bir gösteri olduğu için böyle bir eğlence olduğu için çok mutluyum. Yaşasın Cumhuriyet diyorum. Cumhuriyetimizin 98. yaşı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.