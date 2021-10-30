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Cumhuriyetin 98. yıl coşkusu İSFANBUL Tema Park'ta sürüyor

- İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger:- "Her bayram için hazırladığımız farklı konseptlerimiz ve içeriklerimizle tüm aileye bayram coşkusunu yaşatıyoruz"

Genel 30.10.2021, 13:43
Cumhuriyetin 98. yıl coşkusu İSFANBUL Tema Park'ta sürüyor

İSTANBUL (AA) - İSFANBUL Tema Park, 30'a yakın eğlence ünitesi, özel bando gösterileri ve maskotların şovları ile çocuklara unutulmaz bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşattı.

İSFANBUL Tema Park'tan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin 98. yılına özel gün boyu bando gösterilerinin yapıldığı tema parkta, parkın maskotu Vega ve Viking, çocukların neşesine bayram coşkusuna eşlik etti, çocukların 29 Ekim mutluluğunu daha da artırdı. Nefeskesen Sahne ve Viking Meydan'da interaktif yarışmaların da yapıldığı tema parkta, tüm ziyaretçilerin hep birlikte söylediği marşlarla 29 Ekim coşkusu gün boyu yaşandı. İSFANBUL Tema Park'taki eğlence sürüyor.

Eğlence tutkunları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İSFANBUL Tema Park’a gelerek 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkarak dünyanın en iyi 4. roller coasterı seçilen Nefeskesen’in yanı sıra 70 kilometre hızla giden ve 30 metre yükseğe çıkan Maceraperest ile heyecan dolu dakikalar yaşadı. Adrenalin sevenler için özel tasarlanan Adalet Kulesi ile 50 metre yükseklikten bütün İstanbul’u çığlıklar içinde kuşbakışı seyretti.

Ziyaretçiler, beklenmedik bir anda 15 metreden aşağıya harika bir düşüşle nefesleri kesen Viking ve eski İstanbul’a özel duyanları tarihi bir yolculuğa çıkaran Bir Zamanlar İstanbul ile unutulmaz anlar yaşadı. Atlı karıncadan çarpışan arabalara, masal ağacından şatoya kadar 30’a yakın eğlence ünitesinin yer aldığı İSFANBUL Tema Park, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da tüm ailenin eğlence ve adrenalinde buluştuğu ortak nokta oldu.


- "Her bayram ayrı bir konsept ayrı bir içerikle bayram coşkusunu yaşatıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger, ulusal ve dini bayramları, Türkiye için en özel günleri çocukların zihninde daha iyi oturtmak ve bütün coşkusuyla yaşatmak için her bayrama özel içerikler sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnteraktif, teknoloji odaklı yarışmalar, HADO müsabakaları, bando ve maskot gösterilerimizle özel günleri unutulmaz anlara dönüştürüyoruz. Böylece bayramları çocuklarımız için daha özel kılıyor, onların coşkularını artırıyoruz. Her bayram için hazırladığımız farklı konseptlerimiz ve içeriklerimizle tüm aileye bayram coşkusunu yaşatıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da ailelere, birlikte eğlenebilmeleri, en güzel anları paylaşabilmelerine imkan tanıyan bir konsept sunduk. Hazırladığımız içeriklerle tüm aile birlikte eğlenerek bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki tüm bayramlarda da çocuklara, özel günlere ve ailelere özel eğlence anlayışımızla güvenliği önceliğimize alarak unutulmaz anlar yaşatmaya devam edeceğiz.”

#İsfanbul Tema Park
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