Cumhuriyetin 97’nci yılını Atatürk posterleriyle süslediği durakta kutladı

Bolu’da Şükrü Terzi isimli vatandaş, Cumhuriyetin 97’nci yılını evinin yanındaki Atatürk posterleriyle süslediği otobüs durağında kutladı.

Bolu’da Yukarısoku Mahallesi’nde yaşayan Şükrü Terzi (79), evinin yanına kurulan otobüs durağını halı, kilim, çiçek, Atatürk resimleri, aynalar ve Türk bayraklarıyla donattı. Durağı sahiplenen ve hayatının bir parçası haline getiren yaşlı adam, gün boyu durakta otobüse binecek olan kişilere, otobüsün ezbere bildiği geliş-gidiş saatlerini söyleyerek yardımcı oluyor. Terzi, Cumhuriyetin 97’nci yılını da Atatürk resimleriyle süslediği durakta kutladı.

Çevresini Türk bayraklarıyla donattığı durağa sabah saatlerinde gelen Terzi, “Ben Atatürk’ü çok seviyorum. Böyle bir şey yapmak aklıma geldi. Masraflarını da ben karşılıyorum. Kimseden yardım almıyorum. Atatürk gibi kimse gelmedi bir daha. Bu durağa bakımını yapıyorum. Eşyalar unutulduğunda otobüs şoförlerine veriyorum. Buranın adı Aynalı Durak. Atatürk’ün sayesinde burası şenlendi. Allah’a şükür 29 Ekim Cumhuriyet bayramını da gördük. Allah nice bayramları görmek nasip etsin. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi.