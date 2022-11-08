Cumhuriyet’in 100. yılı 100 farklı etkinlikle kutlanacak

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine armağanı olan Cumhuriyet’in 100. yılına özel 100 farklı etkinlik gerçekleştirilecek. Göbeklitepe belgeseli ve Afrika’da su kuyusu açılmasını da içeren proje için 10 milyon lira bütçe ayrıldı.

Altınbaş Üniversitesi, Cumhuriyet’in 100. yılı anısına 100 etkinlik armağan edecek bir proje hazırladı. Ulusal ve uluslararası etkinliklerin yer alacağı projenin detayları üniversitenin Mahmutbey yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısı ile paylaşıldı. 10 Kasım’da Selanik gezisi ile ’Atatürk’ü Anma Töreni’ çerçevesinde Gazi Mustafa Kemal’in doğduğu evde başlatılacak olan proje, 29 Ekim 2023’te Cumhuriyet’in 100. yılında Anıtkabir’de son bulacak.

Etkinliğin bir diğer önemli noktası olan “Armağan Kitaplar Serisi” ile de 100. yıla özel sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık ve mühendislik gibi yüz farklı alanda bilim insanları tarafından 100 farklı kitap kaleme alındı. Şu an için 15 tanesi hazırlanan kitapların tümü ise 29 Ekim 2023’e kadar okuyucularıyla buluşacak. Kitaplar, 200’den fazla kütüphaneye ücretsiz olarak gönderilecek.

10 milyon lira bütçe ayrıldı

Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, Komisyon Başkanı Prof. Dr. Turgut İpek ve Rektör yardımcıları Prof. Dr. Giyasettin Baydaş ve Prof. Dr. Ali Argun Karacabey’in de katıldığı toplantıda; proje için ayrılan bütçenin ise 10 milyon lira olduğu belirtildi.

“100 kitabı Türkiye’ye armağan ediyoruz”

Proje hakkında bilgi paylaşan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, “10 Kasım 2022’den 29 Ekim 2023’e kadar sürecek yaklaşık on bir aylık bir etkinlik programı düzenledik. Bunun içesinde 100 farklı organizasyon söz konusu. Proje çerçevesinde ulusal ve uluslararası konferanslar, öğrencilerimizin ve Türkiye’deki diğer öğrencilerin katılacağı yarışmalar, çeşitli geziler, etkinlikler düzenlenecek. Bunların yanı sıra bir de Cumhuriyet’imizin 100. yılına armağan ettiğimiz 100 farklı kitap hazırlanacak. Bilimin çeşitli alanlarından bilim insanları tarafından yazılmış 100 farklı kitabın da basımına başladık. Şu an itibarıyla 15 kitabımız basıldı ve 29 Ekim 2023 yılına kadar 100 kitabı yayımlayarak Türkiye’ye armağan etmek istiyoruz” dedi.

Proje çerçevesinde, Göbeklitepe’nin hikayesinin anlatıldığı “Göbeklitepe 101 Belgeseli” çekiliyor. Prof. Dr. Çağrı Erhan, Göbeklitepe’nin Türkiye’nin gelecekteki en önemli markası olacağını belirtti. Belgeseli, Türkçe başta olmak üzere İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça, Çince dillerinde 5 bölüm olarak hazırlayacaklarını ve dünyadan insanların konuştukları dillerin neredeyse yüzde 90’ına ulaşmayı istediklerini söyledi. Yine 100. yıla özel e-spor turnuvası, yelken turnuvası ve 3x3 basketbol turnuvası düzenlenecek ve Afrika’da su kuyusu açılışı yapılacak. Ayrıca, "Cumhuriyet Çınarları Ödül Töreni" düzenlenecek.

Yıl boyunca düzenlenecek olan etkinlerin detaylarına ise "yuzuncuyil.altinbas.edu.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.